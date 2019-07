De Hongkongse politie heeft zaterdag traangas ingezet tegen betogers in de omgeving van Yuen Long. Het dorp in het noordwesten van Hongkong is zaterdag het toneel van een protestmars die door de politie verboden is. De mars heeft duizenden mensen getrokken.

Met de demonstratie wordt aandacht gevraagd voor een omstreden uitleveringswetsvoorstel en het geweld tijdens een protestmars van vorige week. De mars eindigde toen bij het treinstation van Yuen Long, waar zo'n honderd mannen in witte T-shirts 45 passagiers verwondden.

Getuigen stellen dat de betogers, van wie veel zwarte T-shirts droegen, het doelwit waren. Oppositiepartijen en activisten stellen dat triades verantwoordelijk zijn voor de geweldsuitbarsting.

Honderden betogers zijn zaterdag naar het nabijgelegen dorp Nam Pin Wai gelopen, waar leden van de triades zouden wonen. Nadat ze een politiewagen hadden toegetakeld en wegblokkades plaatsten, heeft de oproerpolitie traangas ingezet.

Dit moet verdere escalatie voorkomen, aldus de politie in een verklaring. Mensen die in het desbetreffende gebied zijn, krijgen het verzoek kalm te blijven en zo snel mogelijk te vertrekken.

Duizenden mensen doen mee aan de protestmars. (Foto: Reuters)

Politie vreest voor nieuwe confrontaties

De politie heeft de mars verboden uit angst voor confrontaties tussen de demonstranten en inwoners van Yuen Long en omgeving. In het dorp zijn zaterdag veel agenten gestationeerd en rondom het lokale politiebureau staan extra barrières.

Leiders uit de regio hebben gewaarschuwd dat inwoners bij uitlokking zichzelf gaan beschermen, meldt The South China Morning Post. De Hongkongse krant meldt ook dat er betogers zijn die een rode doek dragen. Mocht er geweld uitbreken, dan willen zij de andere deelnemers van de mars beschermen.

Golf van demonstraties in Hongkong

De onrust in Hongkong is te herleiden naar een wetsvoorstel dat uitlevering aan China mogelijk maakt. Dat ontwerp is door Carrie Lam, de hoogste bestuurder van Hongkong, doodverklaard. Toch vinden er nog steeds demonstraties plaats.

De deelnemers eisen dat Lam het voorstel definitief intrekt. Ook willen ze dat de bestuurder opstapt. Lam heeft toegegeven steken te hebben laten vallen, maar het vertrouwen van de Hongkongse bevolking terug te willen winnen.

De meeste acties tegen de uitleveringswet zijn vreedzaam verlopen, maar een aantal eindigde in confrontaties met de oproerpolitie. De protestmars van zaterdag is de eerste demonstratie die door de politie is verboden.