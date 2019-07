Hongkongse betogers zijn zaterdag begonnen aan een protestmars in Yuen Long. Hoewel de politie de actie niet toestaat en mensen opriep niet te komen, zijn duizenden mensen afgereisd naar het dorp in het noordwesten van Hongkong.

Met de demonstratie wordt aandacht gevraagd voor het geweld tijdens een protestmars van vorige week. De mars eindigde toen bij het treinstation van Yuen Long, waar zo'n honderd mannen in witte T-shirts 45 passagiers verwondden.

Getuigen stellen dat de betogers, van wie veel zwarte T-shirts droegen, het doelwit waren. Oppositiepartijen en activisten stellen dat triades verantwoordelijk zijn voor de geweldsuitbarsting.

De politie heeft de mars verboden uit angst voor confrontaties tussen de demonstranten en inwoners van Yuen Long en omgeving. In het dorp zijn zaterdag veel agenten gestationeerd en rondom het lokale politiebureau staan extra barrières.

Golf van demonstraties in Hongkong

In Hongkong is veel ophef over een wetsvoorstel dat uitlevering aan China mogelijk maakt. Dat ontwerp is door Carrie Lam, de hoogste bestuurder van Hongkong, doodverklaard. Toch vinden er nog steeds demonstraties plaats.

De deelnemers eisen dat Lam het voorstel definitief intrekt. Ook willen ze dat de bestuurder opstapt. Lam heeft toegegeven steken te hebben laten vallen, maar het vertrouwen van de Hongkongse bevolking terug te willen winnen.

De meeste acties tegen de uitleveringswet zijn vreedzaam verlopen, maar een aantal eindigde in confrontaties met de oproerpolitie. De protestmars van zaterdag is de eerste demonstratie die door de politie is verboden.