Een 24-jarige vrouw uit Wit-Rusland is tijdens een trektocht door het Denali National Park in Alaska weggeslagen door een rivier en heeft dat niet overleefd. Ze was op weg naar de verlaten bus die beroemd is geworden door het boek en de film Into the Wild.

De vrouw maakte de tocht samen met haar man met wie ze nog geen maand eerder was getrouwd. Toen ze de snelstromende Teklanika-rivier wilde oversteken via een touwbrug, raakte ze waarschijnlijk haar grip kwijt, zo zegt een politieagent van Alaska tegen persbureau Reuters.

Het echtpaar deed de inmiddels beruchte Stampede Trail, een trektocht van dertig kilometer. Aan het einde daarvan bevindt zich een oude, verroeste stadsbus waar in 1992 backpacker Christopher McCandless op 24-jarige leeftijd is overleden, waarschijnlijk door verhongering. Het dagboek dat hij achterliet, is in 1997 verwerkt in het boek Into the Wild, dat weer als basis diende voor de succesvolle film uit 2007.

Sindsdien hebben honderden avonturiers de gevaarlijke tocht gemaakt door de wildernis van Alaska naar de "magic bus", een tocht niet zonder risico's. In 2010 is ook al iemand om het leven gekomen, een vrouw uit Zwitserland. Ook zij werd slachtoffer van de Teklanika-rivier. Vijftien backpackers zijn tussen 2009 en 2017 in de problemen gekomen, elke keer moest de politie van Alaska een reddingsoperatie starten.