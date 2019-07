Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft president Donald Trump vrijdag een overwinning bezorgd. Zijn regering krijgt toestemming om 2,5 miljard dollar uit het defensiebudget te gebruiken om een muur te bouwen op de grens met Mexico.

De vijf conservatieve rechters van het Hooggerechtshof stemden voor, de vier liberale rechters stemden tegen. Daarmee is het besluit van een federaal hof van beroep ongedaan gemaakt. Dat hof handhaafde op 4 juli jongstleden een uitspraak van een lagere rechter die bepaalde dat de bouw van een muur op de grens met Mexico gestaakt moest worden.

Trump wilde 885 miljoen euro van de begroting van het ministerie van Defensie gebruiken voor de bouw van de muur. Daar werd een stokje voor gestoken door de lagere rechter, die zei dat het schuiven met al toegewezen overheidsgeld onwettig is.

Trump wilde dit fiscale jaar 5,7 miljard uitrekken voor de muur. Toen het Congres maar toestemming gaf voor 1,4 miljard, riep de president de noodtoestand uit. Op die manier wil hij geld bij andere ministeries vandaan trekken. De 2,5 miljard is het eerste bedrag van in totaal bijna 7 miljard die Trump daardoor hoopt los te krijgen.

Donald Trump reageerde via Twitter verheugd op het nieuws: "Wow! Big VICTORY on the Wall."

Muur is campagnebelofte voor Trump

De muur is een van Trumps grootste campagnebeloftes. De Democraten, die sinds begin januari een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden hebben, weigeren in te stemmen met de grensmuur. Zij zien het nut en de noodzaak van de muur niet in en zeggen dat de president feiten verdraait om zijn plan erdoor te drukken.

In februari riep Trump de noodtoestand af om geld voor de muur bij elkaar te krijgen. Volgens hem is er langs de grens sprake van een crisis. De goede staat van de Amerikaanse economie zou grote aantallen migranten aantrekken die makkelijk de grens kunnen passeren.