De advocaat van atlete Madiea G., Brian de Pree, zegt dat de aanhouding van de vrouw een complete "negatieve" verrassing was voor haar omgeving. G. werd in juni aangehouden met 50 kilo drugs in de achterbak van haar auto.

De Pree kan inhoudelijk weinig kwijt over de zaak van G., maar zegt dat het er vooralsnog niet op lijkt dat ze in de val is gelokt. Verder wil de advocaat niet op de zaken vooruitlopen.

De advocaat gaat niet in op de vraag of hij contact heeft gehad met de atlete. "Ik behartig haar belangen in Nederland", maakt hij duidelijk. "Mocht het tot een veroordeling komen en een eventuele celstraf, dan zal ik ervoor proberen te zorgen dat ze de straf in Nederland kan uitzitten.

De 26-jarige G. werd op 18 juni bij een routinecontrole aangehouden vlak over de grens bij Arnhem. De vrouw zei op weg te zijn naar een training, maar dit verhaal kwam ongeloofwaardig over.

Na controle bleek ze voor 50 kilo aan xtc en methamfetamine (crystal meth) bij zich te hebben. De drugs hebben een geschatte waarde van 2 miljoen euro.

Vrouw nam in 2016 deel aan Olympische Spelen

G. maakte in 2016 deel uit van de atletiekploeg die deelnam aan de Olympische Spelen. De nationaal kampioene indoor op de 400 meter had zich met de Nederlandse estafetteploeg geplaatst voor het WK op de 4x400 meter.

De Atletiekunie vaardigde donderdag een verklaring uit waarin ze laat weten "met ontzetting kennis te hebben genomen" van G.'s situatie. "De Atletiekunie wacht de verdere rechtsgang af en hoopt snel duidelijkheid te verkrijgen."