Het aantal hepatitisdoden in de Europese Unie is tussen 2011 en 2016 met 16 procent afgenomen, meldt het statistiekbureau Eurostat vrijdagochtend. Het betreft hier alle vijf vormen van virale hepatitis.

Van de 5,1 miljoen doden in de Europese Unie in 2016 werden 6.600 gevallen veroorzaakt door het hepatitisvirus. Dat komt neer op gemiddeld dertien doden per miljoen inwoners, 16 procent minder dan de vijftien doden per miljoen inwoners in 2011.

Ongeveer evenveel mannen en vrouwen waren slachtoffer van het virus. Vooral ouderen worden getroffen. Bij 64 procent van de hepatitisgevallen was de patiënt ouder dan 65.

In Italië stierven de meeste mensen aan het virus. Daar vielen 2.745 doden in 2016. Nederland telde dat jaar 43 dodelijke hepatitisslachtoffers.

Met een aantal van drie doden per miljoen inwoners is Nederland na Slovenië en Finland het EU-land met het laagste aantal doden per miljoen inwoners.