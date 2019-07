In het noorden van de Amerikaanse stad Los Angeles heeft een man in de nacht naar donderdag vier mensen doodgeschoten en nog een aantal personen verwond. De politie kon de man na een twaalf uur durende klopjacht donderdagmiddag pas arresteren.

De schietpartij begon 's nachts in het appartement van de 26-jarige verdachte, waar hij samen met zijn ouders woonde. Daar schoot Gerry Zaragoza volgens de politie zijn vader en zijn broer dood en verwondde hij met een kogel zijn moeder.

Ongeveer 45 minuten later schoot Zaragoza bij een tankstation een vrouw, die hij naar verluidt kende, dood. Ook een pompbediende werd vijf keer geraakt. Hij is in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis.

Een aantal uren later schoot de verdachte een man neer die hij probeerde te beroven bij een geldautomaat, daarna doodde Zaragoza nog een man in een bus. In de loop van de middag werd de verdachte door agenten getaserd en kon hij uiteindelijk worden ingerekend.