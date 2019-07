Een week nadat Jeffrey Epsteins verzoek om borgtocht werd afgewezen, is de van misbruik beschuldigde Amerikaanse multimiljonair dinsdag bewusteloos aangetroffen in zijn cel in New York.

The New York Times meldt donderdag op basis van een anonieme functionaris die over het incident is geïnformeerd dat Epstein verwondingen had die duiden op een mogelijke poging tot zelfdoding.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil niet op het incident reageren.

De 66-jarige Epstein deed vorige week een verzoek om op borgtocht vrij te komen. Hij stelde voor zijn proces onder huisarrest af te wachten in zijn woning in New York en zei bereid te zijn zelf voor de bewaking te betalen. De rechter wees dat verzoek af, omdat hij vindt dat rijke verdachten geen speciale behandeling verdienen.

Epstein, een vermogensbeheerder die veel vrienden had binnen de Amerikaanse elite, werd op 6 juli opgepakt op een vliegveld in New Jersey. Hij wordt ervan beschuldigd tussen 2002 en 2005 tientallen minderjarige meisjes te hebben misbruikt. Voor die aantijgingen hangt hem een gevangenisstraf van 45 jaar boven het hoofd.

Bij de doorzoeking van Epsteins huis in New York werd onder meer kinderporno aangetroffen.

Epstein sloot omstreden deal met aanklagers

De multimiljonair was al eerder in beeld bij de autoriteiten, maar wist een omstreden deal met de aanklagers in zijn thuisstaat Florida te sluiten. Beschuldigingen door tientallen vrouwen werden als gevolg van die deal onder de pet gehouden.

Epsteins schikking met de aanklagers kwam eind vorig jaar boven water door spitwerk van de krant The Miami Herald. Een rechter oordeelde begin dit jaar dat de afspraken niet wettig waren, omdat de vermeende slachtoffers niet werden ingelicht.

Het schandaal rond de deal leidde tot het vertrek van de Amerikaanse minister van Werkgelegenheid Alexander Acosta, die ten tijde van het onderzoek naar Epstein in Florida daar hoofdaanklager was.

Denk jij aan zelfmoord? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via 0900-0113 en 113.nl.