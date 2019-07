Het Spaanse parlement heeft donderdag besloten dat Pedro Sánchez, leider van de sociaaldemocratische partij PSOE, niet mag aanblijven als premier. Hij wist niet genoeg steun te vergaren om een coalitie samen te stellen. Het brengt nieuwe verkiezingen een stap dichterbij.

Het Spaanse parlement stemde zowel op dinsdag als donderdag over de vraag of Sánchez mag aanblijven als regeringsleider. Bij de eerste stemming had hij een absolute meerderheid nodig, bij de tweede was een gewone meerderheid genoeg. In beide gevallen wist Sánchez die niet veilig te stellen.

Voor de tweede stemming op donderdag plaatsvond, werd duidelijk dat Sánchez er niet in was geslaagd Pablo Iglesias, leider van de links-populistische partij Podemos, mee te krijgen.

"Het was niet mogelijk een deal te sluiten", zei Sánchez in het parlement. "Ik wil de premier van Spanje zijn, maar niet voor elke prijs."

De twee partijen kwamen er onderling niet uit welke rol Podemos zou gaan spelen binnen een coalitieregering. Sánchez hekelde de opstelling van Iglesias tijdens de onderhandelingen. Laatstgenoemde liet weten dat zijn partij nog steeds interesse heeft in regeringsdeelname en verder wil praten.

Grote kans op vier verkiezingen in vier jaar

Sánchez werd in juni 2018 leider van een minderheidsregering, nadat de voorgaande conservatieve regering was gevallen door een corruptieschandaal. Dit jaar vonden in Spanje verkiezingen plaats, waarbij de PSOE van Sánchez geen meerderheid wist te behalen. Sindsdien is hij waarnemend leider.

Nu de PSOE en Podemos geen akkoord hebben weten te bereiken en het parlement Sánchez voor nu nadrukkelijk de deur wijst, is de kans groot dat de Spanjaarden in november weer naar de stembus moeten. Dat zouden de vierde nationale verkiezingen in vier jaar zijn.

Moeilijke coalitievorming

Sánchez probeert een linkse coalitie te vormen. Zelfs met deelname van Podemos en twee van haar zusterpartijen zou PSOE geen parlementaire meerderheid hebben en gedoogsteun nodig hebben van Catalaanse en Baskische separatisten.

Op rechts ligt een blok dat wordt gevormd door de christendemocratische Volkspartij, het liberale Ciudadanos en het radicaal-rechtse Vox. Ook op rechts lijkt niet simpel een meerderheidscoalitie samengesteld te kunnen worden.