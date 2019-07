De Britse marine gaat schepen die onder Britse vlag varen escorteren in de Straat van Hormuz. Het is een teken dat de nieuwe Britse regering een hardere koers kiest in het conflict met Iran.

Het plan werd al eerder geopperd, maar het Britse ministerie van Defensie liet weten niet de middelen te hebben om het uit te voeren, schrijven Britse media.

"De Royal Navy heeft opdracht gekregen schepen onder Britse vlag individueel of in groepen door de Straat van Hormuz te begeleiden als hun passage op tijd wordt aangekondigd", liet een regeringswoordvoerder donderdag weten.

"De navigatievrijheid is cruciaal voor het wereldwijde handelssysteem en de wereldeconomie, en we zullen alles doen wat we kunnen om die te verdedigen."

Wederzijds tankers in beslag genomen

De escortes zijn het resultaat van spanningen tussen Iran en de VS, die in de afgelopen maanden opliepen, nadat tankers werden aangevallen in de Straat van Hormuz. De VS geeft Teheran de schuld van die aanvallen en heeft daar volgens deskundigen overtuigende bewijzen voor. Iran ontkent stellig bij de aanvallen betrokken te zijn.

De Europeanen stellen zich voorzichtiger op, omdat ze het atoomakkoord met Iran - waar de VS uit is gestapt - graag willen behouden. Iran wil dat de EU helpt bij het compenseren van de zware gevolgen van Amerikaanse sancties op de Iraanse economie.

Iran nam vorige week vrijdag in de zeestraat een tanker met Britse vlag in beslag. Dat was een reactie op de inbeslagname van een Iraanse tanker na een bestorming door Britse troepen in Gibraltar. Volgens het VK vervoerde dat schip olie naar Syrië, waarmee een EU-embargo werd geschonden.

Iran zegt dat de tanker niet onderweg was naar Syrië, maar weigert de afnemer bekend te maken, omdat die dan zou worden blootgesteld aan Amerikaanse sancties. Het land heeft aangeboden de tankers uit te ruilen.

Twee internationale plannen voor escortes

Het VK probeert steun te vergaren voor het opstarten van een Europese missie die schepen in de Perzische Golf moet beschermen. Daarmee neemt het land nadrukkelijk afstand van een vergelijkbaar Amerikaans plan. Frankrijk, Italië en Denemarken steunen de Britse plannen, maar Duitsland houdt de boot vooralsnog af.

De Verenigde Staten hebben de Nederlandse regering gevraagd deel te nemen aan een door de VS geleide missie in het gebied. Het kabinet heeft dat verzoek in overweging.

De Iraanse regering heeft ook laten weten de Straat van Hormuz te willen beveiligen. Onderminister van Defensie Abbas Araqchi zei dat het land niet zal toestaan dat de scheepvaart wordt verstoord.