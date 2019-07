De Tunesische president Beji Caid Essebsi (92) is donderdagochtend overleden. Hij was woensdag vanwege gezondheidsredenen opgenomen in het legerziekenhuis in hoofdstad Tunis.

Essebsi moest in juni vanwege "ernstige gezondheidsklachten" naar het ziekenhuis, waar hij een week moest blijven. Hij werd volgens zijn zoon woensdag opnieuw opgenomen vanwege de gevolgen van deze klachten.

Na de verdrijving van president Zine Al Abidine Ben Ali in 2011 werd Essebsi een prominente politicus. Zo speelde hij een belangrijke rol bij de overgang naar een democratische regering in Tunesië.

De volksopstand tegen Ben Ali luidde het begin van de Arabische Lente in. Ook in andere landen in het Midden-Oosten moesten dictators na massale protesten wijken. Essebsi werd in 2014 de eerste vrij gekozen president van Tunesië.

In het Noord-Afrikaanse land vinden in oktober parlementsverkiezingen plaats, een maand voordat er een nieuwe president wordt gekozen. Parlementsvoorzitter Mohamed Ennaceur neemt de taken van Essebsi als interim-president over, zoals in de grondwet is bepaald.