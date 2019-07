De Britse premier Boris Johnson heeft woensdag nog een aantal namen van mensen die een post in zijn kabinet krijgen bekendgemaakt.

Zo is Jacob Rees-Mogg is aangesteld als Leader of the House of Commons. Daarnaast wordt de broer van Johnson, Jo Johnson aangesteld als minister voor Bedrijfsleven, Energie en Industriële Strategie. Dat maakte de nieuwe Britse premier bekend in een verklaring.

Rees-Mogg, een prominente 'Brexiteer', volgt in het nieuwe kabinet Mel Stride op als bewindsman die de regering vertegenwoordigt in het Lagerhuis. Stride staat bekend als een zogenoemde 'remainer', die in 2016 tegen het Britse vertrek uit de EU stemde.

Jo Johnson was eerder onderminister in het kabinet van de opgestapte premier Theresa May. Hij nam ontslag uit onvrede over het akkoord dat May met de Europese Unie wilde sluiten. In tegenstelling tot zijn broer Boris deed Jo dat omdat hij kritisch tegenover de Brexit staat; in 2016 stemde hij ertegen.

Johnson ruimt ook plaats in voor criticaster Gove

Ook werd Dominic Raab aangesteld als minister van Buitenlandse Zaken. Raab zei in een verklaring dat het verlaten van de Europese Unie het belangrijkste punt op de agenda is: "Groot-Brittannië moet de Europese Unie eind oktober verlaten om het Brexit-proces af te ronden."

Johnson heeft ook een plaats voor Sajid Javid ingeruimd. De voormalige minister van Binnenlandse Zaken wordt de nieuwe minister van Economische en Financiële Zaken ('Chancellor') en vervangt de opgestapte Phillip Hammond.

Daarnaast zou er plaats zijn voor Michael Gove, die er in 2016 hoogstpersoonlijk voor zorgde dat Johnson geen premier werd door zijn steun voor hem in te trekken. Ook Gove probeerde dit keer premier te worden, maar hij viel in de laatste stemrondes af.

Veel ministers uit de regering van May zijn opgestapt of ontslagen sinds Johnson woensdag het stokje overnam.