De Amerikaanse voormalig speciaal aanklager Robert Mueller heeft woensdag getuigd over het Ruslandonderzoek in het Huis van Afgevaardigden. Mueller liet weinig nieuws los, maar herhaalde wel wat de Democraten hem graag wilden horen zeggen: president Donald Trump is niet vrijgepleit, in tegenstelling tot wat hij zelf beweert.

Trump stelde al vlak na de afronding van het Ruslandonderzoek dat het eindrapport daarvan hem "compleet en volledig heeft vrijgepleit" en herhaalde die claim daarna vele malen. De onderzoekers wisten "geen belemmering van de rechtsgang" vast te stellen, aldus de president.

"Dat is niet wat er in het rapport staat", zei Mueller tegen de Democraat Jerrold Nadler, voorzitter van de justitiecommissie van het Huis. "De resultaten tonen dat de president niet is vrijgepleit van de acties waarvan hij wordt beschuldigd."

Een spannend moment diende zich aan toen de de Democraat Ted Lieu uit Californië Mueller vroeg naar de mogelijke gevallen van belemmering van de rechtsgang door Trump die het team van Mueller in het rapport op een rij heeft gezet.

"Ik denk dat een redelijk mens dat naar al deze feiten kijkt zou kunnen concluderen dat alle elementen die bij het misdrijf belemmering van de rechtsgang horen hier aanwezig zijn", zei Lieu, verwijzend naar de lijst. "Ik vraag u, opnieuw: de reden dat u Donald Trump niet in staat van beschuldiging heeft gesteld, is dat het ministerie van Justitie de richtlijn hanteert dat een zittende president niet kan worden vervolgd, correct?"

Mueller antwoordde bevestigend op die vraag, en deed dat ook toen de Republikein Ken Buck uit Colorado hem vroeg of hij Trump zou kunnen aanklagen voor belemmering van de rechtsgang, zodra die geen president meer is.

Later op de dag liet hij echter weten: "Ik wil nog even terug naar iets dat vanochtend door meneer Lieu werd gezegd, die stelde, ik citeer: 'U hebt de president niet in staat van beschuldiging gesteld vanwege de richtlijn van het ministerie. Dat is niet de juiste manier om dat te zeggen. Wat ik wilde verduidelijken is dat wij op geen enkele manier een besluit hebben genomen over de strafbaarheid."

Mueller verwees vooral naar zijn rapport

De bovenstaande uitwisseling was een van de weinige momenten waarop Mueller zich bereid toonde uit te weiden op de vragen van Congresleden. Op voorhand was al bekend dat hij zijn antwoorden wilde beperken tot de inhoud van zijn eindrapport.

Mueller gaf tijdens de urenlange durende hoorzitting voornamelijk korte antwoorden die terugverwezen naar het rapport en weigerde uit te wijden over de koers of de oorsprong van het Ruslandonderzoek. Ook was hij niet bereid voor te lezen uit het Ruslandrapport, waardoor Democratische Congresleden zelf werden gedwongen stukken tekst die volgens hen pertinent zijn voor te dragen.

Mueller verschijnt ook bij hoorzitting van inlichtingencommissie

's Ochtends maakte Mueller eerst zijn opwachting bij de justitiecommissie van het Huis. Daarna ging hij door naar een hoorzitting van de inlichtingencommissie.

Het was niet de eerste keer dat de oud-FBI-directeur onder ede getuigde in het Congres. Commentatoren toonden zich verbaasd dat hij niet de scherpte leek te hebben die ze in het verleden van hem gewend waren. Mueller sprak regelmatig erg zacht en leek sommige van de vragen maar gedeeltelijk te horen.

De Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden probeerden de geloofwaardigheid van Mueller en zijn team in twijfel te brengen. Daarbij was er vooral veel aandacht voor de oorsprong van het Ruslandonderzoek. Sommige Republikeinen, onder wie Trump, menen dat partijpolitieke overwegingen als grondslag voor het onderzoek dienden.

Mueller ontkende opnieuw dat sprake was van een "heksenjacht" op Trump. Hoewel zijn team inderdaad mensen bevatte die in het verleden hebben gedoneerd aan de Democratische Partij, was geen sprake van vooringenomenheid en hebben zij hun werk zorgvuldig gedaan, zei de oud-speciaal aanklager.

Trump houdt vol vrijpleit te zijn

President Donald Trump leek de hoorzitting ook te volgen vanuit het Witte Huis. Hij citeerde op Twitter Fox-presentator Chris Wallace: "Dit was een ramp voor de Democraten en een ramp voor de reputatie van Robert Mueller."

De oudste zoon van president Trump, Donald Jr., deelde op Twitter een bericht van de conservatieve politieke commentator Dinesh D'Souza, die schreef: "Is het mogelijk dat de Republikeinen de echte Robert Mueller hebben ontvoerd en een mentaal achterlijke lookalike op zijn plek hebben gezet?"