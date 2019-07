De nieuwe Britse premier Boris Johnson heeft woensdag zijn opwachting gemaakt bij koningin Elizabeth II van het Verenigd Koninkrijk. Aftredend premier Theresa May verliet onder luid applaus van het Lagerhuis het politieke decor.

Johnson sprak het land na zijn bezoek aan de koningin toe voor zijn nieuwe ambtswoning op Downing Street 10. Hij prees voorganger May voor haar "doorzettingsvermogen".

Hij stelde "de twijfelaars, de doemzeggers en de zwartkijkers" die niet geloven dat het Verenigd Koninkrijk baat zal hebben bij de uittreding uit de EU aan de kaak. "Zij gaan het weer fout hebben. De mensen die tegen het Verenigd Koninkrijk wedden komen in hun hemd te staan."

Johnson herhaalde zijn voornemen om de Brexit door te laten gaan op 31 oktober en zo de uitkomst van het referendum uit 2016 na te leven, "zonder gemaar", want "het Britse volk heeft genoeg gewacht."

"We zullen een nieuw partnerschap sluiten met onze Europese vrienden, zo warm, nauw en vriendelijk als mogelijk", zei de nieuwe premier. "Ik zeg tegen onze vrienden in Ierland, Brussel en in de hele EU dat ik ervan overtuigd ben dat we een deal kunnen sluiten dat voorkomt dat er douanechecks op de Ierse grens komen."

Mocht de EU niet opnieuw willen onderhandelen over de Britse uittreding, dan is het VK klaar voor een 'no deal-Brexit', hoewel dat niet de gewenste uitkomst is, aldus Johnson.

Hij herhaalde zijn voornemen om de EU de overeengekomen 'echtscheidingsvergoeding' van 43 miljard euro niet te zullen betalen als er wel een uittreding zonder akkoord komt. De kans daarop is wel "klein", zei de nieuwe Britse leider.

EU verwelkomt Johnson met 'no deal'-waarschuwing

Als Johnson zijn land zonder scheidingsafspraken uit de EU terugtrekt, dan zal de economische schade aanzienlijk zijn, waarschuwde de Brexitstuurgroep van het Europees Parlement onder leiding van de Belgische premier Guy Verhofstadt gelijktijdig met de eerste toespraak van de kersverse premier. Dat deed de groep na afloop van overleg in Brussel met Michel Barnier, de hoofdonderhandelaar namens de EU voor de Brexit.

Volgens de stuurgroep wijzen recente uitlatingen van Johnson erop dat het risico van een wanordelijk vertrek van de Britten uit de EU flink zijn toegenomen. En zo'n exit zal niet worden verzacht door welke vorm van afspraak of mini-overeenkomst tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk dan ook", verklaart de groep.

Het parlement benadrukt nog eens dat de scheidingsdeal met May niet heronderhandeld kan worden, en dat de vorige regering daar ook mee heeft ingestemd. Wel valt de praten over een aanpassing van de verklaring over de toekomstige relatie tussen Londen en de EU.

May riep oppositieleider op ook te vertrekken

Eerder op de woensdag beantwoordde May in het Britse Lagerhuis haar laatste vragen als premier. Ze haalde in haar afscheidsspeech nog hard uit naar oppositieleider Jeremy Corbyn, die volgens haar ook moet vertrekken. "Misschien moet hij ook inzien dat zijn tijd erop zit."

May was zichtbaar geëmotioneerd toen ze het parlement verliet.

In het Verenigd Koninkrijk zijn woensdag diverse ministers opgestapt nadat dinsdag bekend werd dat Boris Johnson de nieuwe premier wordt.

Onder anderen de Britse minister van Justitie David Gauke, minister van Financiën Phillip Hammond en de minister van Internationale Ontwikkeling Rory Stewart kondigden hun vertrek aan. Het drietal zei al eerder niet terug te willen keren in het kabinet van Johnson, al was de kans klein dat hij hen daadwerkelijk zou aanstellen.

Johnson druk bezig met invullen van zijn kabinet

De geruchtenstroom binnen de Britse media over de invulling van Johnson's kabinet draait op volle toeren. Naar verluidt wordt de minister van binnenlandse Zaken, Sajid Javid, de nieuwe Chancellor (minister van Financiën, red.). Hij zou Hammond vervangen.

Oud-minister van Brexitzaken Dominic Raab zou Jeremy Hunt vervangen als nieuwe minister van Buitenlandse Zaken. Andrea Leadsom en Esther McVey, die beiden ook een gooi deden naar het premierschap, zouden ook terugkeren in het kabinet, nadat zij onder May's leiderschap vertrokken.

Daarnaast zou er plaats zijn voor Michael Gove, die er in 2016 hoogstpersoonlijk voor zorgde dat Johnson geen premier werd door zijn steun voor hem in te trekken. Ook Gove probeerde dit keer premier te worden, maar viel in de laatste stemrondes af.

Johnson zou voor de minister van Binnenlandse Zaken een opvallende gegadigde hebben, namelijk Priti Patel. Zij moest aftreden als Hoofdsecretaris voor Internationale Ontwikkeling nadat zij in het geheim had gesproken met Israëlische autoriteiten.

Brexit moet plaatsvinden op 31 oktober

Aftredend premier Theresa May zei in haar afsluitende speech dat ze haar opvolger "al het geluk van de wereld wenst". Volgens haar is er nog veel te doen en moet de Brexit voltooid worden op een gunstige manier voor het VK.

Johnson heeft tijdens de verkiezingscampagne al meerdere keren geroepen dat hij hoe dan ook de Europese Unie op 31 oktober wil verlaten, zelfs als hiervoor een no-deal Brexit nodig is.

Nadat ze haar persoonlijke staf had bedankt liep May richting Buckingham Palace om haar ontslag officieel aan te bieden aan de Engelse koningin Elizabeth.