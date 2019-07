Een Nederlandse atlete (26) is in Duitsland opgepakt met 50 kilo drugs in haar bezit. De vrouw probeerde crystal meth en xtc te smokkelen, bevestigt het OM in Kleef aan de NOS en het AD.

Volgens de NOS gaat het om olympisch atlete Madiea G. De 26-jarige is sinds 15 juni spoorloos na een wedstrijd in het Marokkaanse Rabat en lijkt vast te zitten in Duitsland. Het OM in Kleef bevestigt dat er een Nederlandse vrouw is aangehouden, maar kan aan NU.nl niet bevestigen dat het om G. gaat.

De Atletiekunie wil de aanhouding van G. bij monde van technisch directeur Ad Roskam niet bevestigen. Hij heeft van de familie van G. vernomen dat zij om persoonlijke redenen voorlopig niet in actie kan komen.

De atlete zit al sinds 18 juni vast in Duitsland, nadat ze bij een routinecontrole vlakbij de grens met Arnhem werd aangehouden. In de kofferbak van haar auto werden tassen en dozen vol drugs aangetroffen.

Volgens het OM in Kleef heeft de partij drugs van in totaal 50 kilo een straatwaarde van rond de 2 miljoen euro. G. zit sindsdien in de cel.

G. maakte in 2016 deel uit van de atletiekploeg die deelnam aan de Olympische Spelen. De nationaal kampioene indoor op de 400 meter had zich met de Nederlandse estafetteploeg geplaatst voor het WK op de 4x400 meter.