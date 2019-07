De Canadese politie is met man en macht op zoek naar de tieners Kam McLeod and Bryer Schmegelsky, die voor het laatst zijn gezien in een afgelegen, dunbevolkt gebied. De twee jongens vertrokken eerder deze maand om werk te gaan zoeken, raakten 'vermist', en worden nu verdacht van betrokkenheid bij de dood van drie mensen langs de Alaska Highway. Dit is wat we weten.

McLeod (links op de foto) en Schmegelsky hebben eerder deze maand hun huizen in Port Alberni verlaten om samen richting Whitehorse te rijden. Ze willen in de hoofdstad van Yukon, een deelgebied in het noordwesten van Canada, een baan gaan zoeken.

De twee zijn samen in een camper gestapt en reden naar het noorden, waarschijnlijk over de bekende Alaska Highway. Snelweg 97 gaat van de grens met de Verenigde Staten naar de grens van Yukon.

De twee tieners van achttien en negentien jaar oud kennen elkaar volgens Canadese media van school én van een bijbaantje bij de Walmart, een supermarktketen. Schmegelsky heeft zijn vader ruim een week geleden laten weten dat hij een gebied in ging rijden waar hij geen bereik zou hebben met zijn telefoon. Hierna valt het stil.

Lichamen van jong stel gevonden

Niet lang na het laatste teken van leven van de twee tieners richting hun familie, worden op 15 juli in de buurt van snelweg 97 de lichamen gevonden van twee volwassenen. Ze liggen naast het busje waarmee ze samen op reis waren.

Pas na dagen wordt hun identiteit bekend: het gaat om een jong stel, Chynna Deese (23) en Lucas Fowler (24). Ze zijn om het leven gebracht door kogels, zo melden de agenten.

Het zorgt voor enige onrust in het door kampeerders geliefde, bosrijke gebied.

Het voertuig waarmee Deese en Fowler mee reisden. (Foto: politie Canada)

Nog een lichaam aangetroffen bij brandende camper

Weer een paar dagen later op 19 juli moet de Canadese politie voor een andere, gruwelijke melding uitrukken: een camper staat volledig in brand en de inzittenden zijn nergens te bekennen. Het voertuig bevindt zich nabij Dease Lake, op ongeveer 470 kilometer van de locatie waar het jonge stel dood was gevonden.

Agenten kammen direct het gebied uit en vinden op 2 kilometer ten zuiden van het brandende voertuig een lichaam: al snel kan gemeld worden dat het niet gaat om McLeod of Schmegelsky, die volgens de politie in de camper reden, maar om een oudere man van vijftig tot zestig jaar oud. Zijn identiteit is nog steeds onbekend.

De politie verspreidt de foto's van de jongens in de hoop dat de vermisten niets is overkomen en ze zich snel zullen melden. Vragen vanuit de maatschappij rijzen ondertussen: zijn de vermissingen en de doden aan elkaar gelinkt?

De camper waarmee de twee jongens vertrokken. (Foto: politie Canada)

Tieners niet langer vermist maar voortvluchtig

Dan, weer een paar dagen later, komen de agenten tijdens een persconferentie op 23 juli met een ander bericht: de tienerjongens worden verdacht van betrokkenheid bij de drie doden en zijn niet langer vermist, maar voortvluchtig.

Momenteel wordt onder meer in de provincie Manitoba gezocht, wat weer een stuk oostelijker ligt dan waar de drie lichamen zijn gevonden. Er wordt vermoed dat McLeod en Schmegelsky in een grijze Toyota rondrijden.

Bestemming van tieners is onbekend

De politie laat weten dat de bestemming van de tieners onbekend is. Wie ze ziet, moet direct het alarmnummer bellen en ze niet benaderen.

Nog altijd is niet bekend wat de politie doet vermoeden dat de jongens betrokken zijn bij de dood van voor hun drie totale vreemden. De vader van Schmegelsky wil media niet meer uitgebreid spreken, maar zei wel dat hij nu waarschijnlijk "de meeste gehate vader van het land is".