Speciaal aanklager Robert Mueller getuigt woensdag voor het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Hij zal vragen beantwoorden over zijn 448 pagina's tellende rapport over de vermeende Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Wat kunnen we verwachten?

De 74-jarige voormalige FBI-directeur wilde eigenlijk niet getuigen, maar werd door de Democraten in het Huis van Afgevaardigden gedagvaard. De verhoren door twee commissies zijn live te volgen.

Dat de Democratische partij Mueller wil spreken, is niet geheel verrassend. Diverse commissies in het Huis van Afgevaardigden, dat in handen is van de Democratische partij, zijn bezig met hun eigen onderzoeken naar president Donald Trump en hopen dat de speciaal aanklager hen aan bewijs kan helpen. Een aantal Democraten wil een afzettingsprocedure tegen Trump starten.

Het is nog maar de vraag of er woensdag nieuwe informatie naar boven zal komen. Van Mueller is bekend dat hij het rapport voor zich wil laten spreken. Na het bijna twee jaar durend onderzoek heeft hij één keer de pers opgezocht. Ook tijdens deze persconferentie hield hij zich aan de informatie die in zijn rapport staat.

In dit document staat dat niet is vastgesteld dat Trump en zijn campagneteam in aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2016 hebben samengewerkt met Rusland. Trump stelt op basis hiervan dat hij "volledig vrijgepleit" is en dat verder onderzoek niet nodig is, maar Mueller benadrukte tijdens de persconferentie dat dit niet het geval is. "Als we konden stellen dat Trump de rechtsgang niet heeft geblokkeerd en dus onschuldig is, dan hadden we dat wel gedaan."

Mueller moet zich aan informatie in rapport houden

Vlak voordat Mueller vragen zal beantwoorden, geeft hij waarschijnlijk een korte verklaring. De speciaal aanklager ontving maandag een brief waarin staat dat hij zich moet houden aan de informatie in de openbare versie van zijn rapport.

De Democraat Sheila Jackson Lee, die in een van de commissies zit, hoopt dat Muellers verklaring een keerpunt zal zijn. Medewerkers van haar partij stellen dat de Democraten woensdag geen nieuwe onthullingen verwachten.

De Republikein Eric Swalwell, die in de twee commissies zit, wijst erop dat Muellers rapport "omvangrijk" is en stelt dat veel Amerikanen het niet hebben gelezen. "Zien is geloven in de VS." Ook zijn partij verwacht geen onthullingen door Mueller.

Het verhoor van de speciaal aanklager begint om 14.30 uur.