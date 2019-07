Boris Johnson is dinsdag verkozen tot de opvolger van de Britse premier Theresa May. Dit schrijven de Britse media woensdag over de nieuwe leider van het Verenigd Koninkrijk.

The Telegraph opent de krant met een foto van Johnson met de kop I'm the dude (Ik ben de kerel). Het laatste woord is een acroniem van de vier beloften die Johnson heeft gedaan: "deliver Brexit" (Brexit leveren), "unite the UK" (het Verenigd Koninkrijk verenigen), "defeat Corbyn" ( oppositieleider Jeremy Corbyn verslaan) en "energise Britain" (het Verenigd Koninkrijk energie geven).

Ook de gratis krant Metro opent met het acroniem en de kop Don't panic (Raak niet in paniek). De krant wijst onder meer op de vele uitdagingen die niets te maken hebben met de Brexit. Zo wordt het conflict met Iran en het woningtekort in het VK genoemd.

De Schotse krant The National heeft met name aandacht voor de uitspraken over Johnson die de Schotse premier Nicola Sturgeon heeft gedaan. Bijna de halve voorpagina bestaat uit de tekst This country does not need you (Dit land heeft je niet nodig).

The Guardian stelt dat Johnson zijn ambitie heeft vervuld, maar vraagt zich af wat het VK nu te wachten staat. De krant schrijft dat de politicus al sceptische partijgenoten heeft benaderd. Johnson moet de komende tijd de Conservatieve Partij verenigen, benadrukt The Guardian.

The Mirror heeft opmerkelijke foto's van de nieuwe premier met de kop It's really not funny any more (Het is echt niet meer grappig) op de voorpagina gezet. In het artikel, waarin de politieke carrière van Johnson wordt opgesomd, wordt verwezen naar leugens die hij zou hebben verteld.

The Sun kan het niet laten om met het acroniem dude te verwijzen naar het lied Hey Jude van The Beatles. Ook deze krant somt uitdagingen voor Johnson op. Er worden maar liefst twaalf zaken uitgelicht, waar de Brexit er maar een van is.