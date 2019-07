De Portugese autoriteiten zeggen dat de enorme natuurbranden in het midden van het land onder controle zijn. Het vuur woedde dagenlang in de bosrijke regio Castelo Branco, op zo'n 200 kilometer van hoofdstad Lissabon.

"De brand is onder controle. Het is gebruikelijk dat het vuur tijdens de middag weer oplaait op sommige plaatsen, dat hoort erbij", zei commandant Luis Belo Costa van de veiligheidsdiensten. Er zijn nog steeds bijna elfhonderd brandweerlieden in touw om het vuur helemaal uit te krijgen.

De autoriteiten zeiden maandag al dat de branden voor 90 procent onder controle waren. Toen kon het vuur door harde wind toch weer om zich heen grijpen. Zeker 41 mensen zijn gewond geraakt, onder wie verscheidene brandweerlieden. De meeste slachtoffers hadden rook ingeademd.

In andere delen van Portugal woeden nog kleinere natuurbranden. Bij het blussen daarvan zijn nog eens honderden brandweerlieden betrokken.

Volgens persbureau Reuters is afgelopen weekend ruim 8.500 hectare in de as gelegd. Dat is een klein gebied vergeleken met vorig jaar, toen in dezelfde streek branden woedden waarbij meer dan zestig mensen om het leven kwamen.