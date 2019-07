Voormalig buitenlandminister Boris Johnson is dinsdag door de Conservatieve Partij naar voren geschoven als nieuwe Britse premier. Hij neemt het stokje over van de opgestapte Theresa May en heeft als belangrijkste taak het land los te weken van de EU.

Johnson schetst tijdens zijn toespraak dat hij de vraag kreeg of hij niet bang was voor de 'Brexit-taak' die hem zou wachten als hij zou winnen. "Ik weet zeker dat het ons gaat lukken", aldus de nieuwe premier.

De 55-jarige politicus wist een ruime meerderheid van de stemmen binnen te slepen. Hij kreeg er 92.153 van de Conservatieven, tegenover 46.656 voor zijn tegenstander Jeremy Hunt.

Johnson was van 2008 tot 2016 burgemeester van Londen, waarna hij minister van Buitenlandse Zaken werd. Uit onvrede over de koers van May stapte hij in 2018 op.

Johnson heeft alsnog zijn kans gegrepen

Johnson wilde na het vertrek van de toenmalige premier David Cameron eigenlijk al het ambt gaan bekleden, maar op dat moment werd May gekozen. Nu heeft hij alsnog zijn kans gegrepen. Hij neemt haar nog tot 2022 lopende termijn over.

De politicus staat bekend als eurosceptisch. Hij krijgt als belangrijkste taak het beëindigen van de Brexit-impasse. Johnson heeft toegezegd dat er hoe dan ook een uittreding zal komen op 31 oktober, zelfs als dit in een 'no deal'-scenario gebeurt.

Hij stelde wel te denken een betere deal met de EU te kunnen sluiten dan May eerder heeft gedaan.