De Britse premier Theresa May biedt woensdag officieel haar ontslag bij koningin Elizabeth II aan, maar dinsdag krijgt het volk al te horen wie haar opvolger zal zijn. Boris Johnson is de favoriet.

Bij de vijfde en tevens laatste stemronde binnen de Conservatieve Partij bleek dat alleen Johnson (160 stemmen) en Jeremy Hunt (77 stemmen) nog kans maken om de nieuwe premier te worden. Michael Gove (75 stemmen) viel op het nippertje af.

Per post konden 160.000 leden van de partij de afgelopen weken laten weten wie de nieuwe leider moet worden.

Zij krijgen dinsdag rond 13.00 uur (Nederlandse tijd) officieel te horen wie het is geworden, maar het is waarschijnlijk dat Johnson de 'New Iron Lady' zal opvolgen.

Brexit-havik als journalist al openlijk eurosceptisch

De Brexit-havik was eerder journalist en columnist. Hij schreef onder meer over de Europese Unie en stond bekend als een van de weinig openlijk eurosceptische journalisten.

Acht jaar lang, van 2008 tot 2016, was hij burgemeester van Londen. Na zijn aftreden werd hij een prominent figuur binnen Vote Leave, het team dat in aanloop naar het referendum in 2016 campagne voerde voor een Britse uittreding.

Nieuwe premier moet Britten door Brexit loodsen

De politicus Hunt heeft zowel voor als tegen de Brexit campagne gevoerd. Sinds het referendum is hij voor het verlaten van de EU en zegt hij daarnaast een 'no deal-Brexit' niet te vrezen.

Wie May opvolgt, wacht een zware taak. De nieuwe premier moet immers de Britten door de Brexit loodsen. Een taak die de 'New Iron Lady' uiteindelijk carrièretechnisch gezien fataal werd.