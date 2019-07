De regering-Trump heeft maandag nieuwe regels aangekondigd voor het uitzetten van immigranten. Dit kan voortaan sneller worden gedaan, doordat velen van hen kunnen worden gedeporteerd zonder dat de rechter zich over hun zaak heeft gebogen.

De tussenkomst van de rechter is nu nog verplicht. De aangekondigde aanpassing is de tweede grote wijziging van het Amerikaanse immigratiebeleid in korte tijd, meldt The Guardian dinsdag.

Dit zogenoemde fast-trackbeleid gaat gelden voor iedereen die minder dan twee jaar onrechtmatig in het land verblijft. Tot nu toe gold deze aanpak alleen voor immigranten die meteen werden gepakt nadat zij stiekem de grens met de VS waren overgestoken.

De regering-Trump wil met de nieuwe maatregel de "voortdurende crisis aan de zuidelijke grens" het hoofd bieden. Het bestaan van die crisis wordt overigens al twee jaar door de Democraten bestreden.

Er zijn ook geen cijfers die aantonen dat de immigratieproblemen de afgelopen jaren groter zijn geworden. Integendeel, het netto aantal immigranten is juist teruggelopen.

De rechtbanken hebben nog jaren aan zaken liggen

De rechtbanken die de zaken van immigranten moeten behandelen, lopen ver achter. Nog meer dan 900.000 zaken moeten door de rechter beoordeeld worden. Omdat de immigratiekampen vol zitten, worden veel van deze mensen vrijgelaten; zij zijn er zelf verantwoordelijk voor om op de juiste dag voor de rechter te verschijnen. Dit kan soms jaren duren.

De American Civil Liberties Union en de American Immigration Council hebben al aangekondigd de nieuwe richtlijnen aan te zullen vechten bij de rechter. Zij stellen dat de nieuwe fast-trackmethode indruist tegen de grondwet, omdat voor een grote groep op geen enkele manier meer wordt bekeken of zij recht hebben op een verblijfsvergunning.

Gevolgen voor tienduizenden mensen lastig te voorspellen

Het is lastig te voorspellen voor hoeveel mensen de nieuwe regels gevolgen zullen hebben. Zo'n 20.000 mensen die vastzitten zouden vermoedelijk direct gedeporteerd kunnen worden, omdat zij minder dan twee jaar zonder toestemming in de VS zijn.

Maar volgens critici kan het ook gevolgen hebben voor immigranten die langer dan twee jaar in het land verblijven, maar dit niet kunnen aantonen. "Hierdoor zullen vermoedelijk weer duizenden gezinnen uit elkaar worden gescheurd", waarschuwt Human Rights Watch.

Grote kritiek op erbarmelijke omstandigheden in kampen

Trump en de grenspolitie liggen sinds een aantal maanden internationaal onder vuur vanwege de manier waarop immigranten zijn opgevangen. Duizenden kinderen zijn van hun ouders gescheiden en leven onder erbarmelijke omstandigheden in slecht geoutilleerde kampen.

De kinderen hebben daar nauwelijks beschikking over goed eten, zeep of gangbare wc's. De reportages hierover hebben tot woedende reacties van Democraten, mensenrechtenorganisaties en buitenlandse politici geleid.