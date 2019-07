Venezuela kampt opnieuw met een grote stroomstoring. In zeker veertien staten is de stroom uitgevallen, blijkt uit berichten op sociale media. Ook hoofdstad Caracas zit zonder elektriciteit.

Venezuela had vier maanden geleden ook last van langdurige stroomuitval. Daardoor kampte het land onder meer met watertekorten en konden miljoenen mensen niet meer via de telefoon of computer communiceren.

De Venezolaanse minister van Informatie, Jorge Rodrigues zei dat de grote stroomstoring is ontstaan door een "elektromagnetische aanval". Volgens Rodrigues zijn de autoriteiten druk bezig om de elektriciteit weer aan te krijgen.

De stroomstoring van een aantal maanden terug verergerde een economische crisis die de omvang van de Venezolaanse economie heeft gehalveerd.

President Nicolás Maduro weet de stroomuitval vier maanden geleden aan sabotage door de VS. Tegenstanders van het regime zien het echter als een gevolg van decennia van wanbeleid en corruptie, waarin niet veel aan onderhoud of investeringen is gedaan.