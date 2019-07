Het Verenigd Koninkrijk stuurt aan op een marinemissie onder Europese leiding in de Perzische Golf, nadat daar een Britse tanker in beslag is genomen. Nederland is benaderd om aan die missie deel te nemen, meldt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken maandag.

Eerder vroegen ook de Amerikanen Nederland al om een bijdrage te leveren, om een veilige doorvaart voor schepen in de Straat van Hormuz te bevorderen. Het kabinet onderzoekt nog of dat mogelijk en wenselijk is.

De door het VK voorgestelde marinemissie moet de veiligheid van de scheepvaart garanderen in de Straat van Hormuz, waar Iran vrijdag een Britse tanker in beslag heeft genomen. "We willen deze missie zo snel mogelijk op poten zetten", zegt de Britse minister Jeremy Hunt (Buitenlandse Zaken). Hij beschuldigt Iran van "staatspiraterij".

Iraanse manschappen namen de tanker Stena Impero in beslag, nadat eerder de Iraanse tanker Grace 1 aan de ketting was gelegd bij het Britse gebiedsdeel Gibraltar. Dat vaartuig zou met ruwe olie onderweg zijn geweest naar Syrië en daarmee Europese sancties overtreden.

Hunts Iraanse ambtsgenoot Mohammad Zarif zegt dat de Britse tanker is tegengehouden omdat het schip zich niet aan de regels hield. Hij ontkent dat de inbeslagname een reactie is op het incident met de Grace 1.

Hunt: Missie maakt geen deel uit van beleid VS

Hunt beklemtoont dat de missie geen onderdeel zal zijn van het Amerikaanse beleid om "maximale druk" uit te oefenen op Iran. Washington heeft zich teruggetrokken uit het akkoord over het nucleaire programma van Teheran en heeft ook weer zware sancties opgelegd.

"We blijven vasthouden aan de nucleaire overeenkomst met Iran", zegt Hunt, die benadrukt dat zijn regering de spanning niet verder wil doen oplopen. "Als Iran doorgaat op dit gevaarlijke pad, moeten ze accepteren dat het gevolg is dat er een grotere westerse militaire aanwezigheid zal zijn in de wateren voor hun kust."

Zarif stelt dat zijn land niet uit is op een confrontatie, maar normale relaties op basis van wederzijds respect wil. "Een conflict beginnen is makkelijk", zegt hij. "Het beëindigen zou onmogelijk zijn."