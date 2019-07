Huawei heeft van 2008 tot de eerste helft van 2016 in het geheim gewerkt aan het commerciële 3G-netwerk van Noord-Korea, schrijft The Washington Post maandag op basis van gelekte documenten en anonieme klokkenluiders.

Na een bezoek van Kim Jong-il, de vader van het huidige Noord-Koreaanse staatshoofd Kim Jong-un, aan het hoofdkantoor van Huawei in China werd de mobiele provider Koryolink opgericht. Dit bedrijf zette het eerste 3G-netwerk van Noord-Korea op.

Vervolgens zou Huawei, momenteel de wereldwijde marktleider op het gebied van telecomapparatuur, antennes en andere apparatuur aan het Chinese bedrijf Panda International hebben geleverd. Dit bedrijf zorgde ervoor dat de apparatuur in Noord-Korea terecht zou komen.

In een verklaring zegt Huawei geen "zakelijke aanwezigheid" in Noord-Korea te hebben. Een woordvoerder wilde tegenover The Washington Post echter niet specifiek op vragen ingaan. Ook wilde het bedrijf de echtheid van de gelekte documenten niet bevestigen.

Door sancties is levering aan Noord-Korea verboden

Volgens de economische sancties van de VS is het verboden om Amerikaanse apparatuur te leveren aan een specifiek aantal landen, waaronder Noord-Korea, Syrië en Iran. Panda International werd in 2014 door het Amerikaanse ministerie van Economische Zaken op de sanctielijst geplaatst. Afgelopen mei belandde Huawei op dezelfde lijst.

Het is onduidelijk of de sancties zijn geschonden met de leveringen voor het 3G-netwerk van Noord-Korea. Als de apparatuur voor meer dan 10 procent uit Amerikaanse componenten bestaat, dan mag die volgens de sancties niet aan Panda International worden geleverd.

Omdat de banden tussen Huawei en Panda International in 2016 zijn gestaakt, maakt het 3G-netwerk van Koryolink momenteel gebruik van apparatuur die niet langer onderhouden wordt.

VS beschuldigt Huawei van fraude en spionage

Volgens The Washington Post doet het Amerikaanse ministerie van Economische Zaken sinds 2016 onderzoek naar banden tussen Huawei en Noord-Korea. Dit onderzoek zou nog steeds lopen.

Ondertussen is Huawei met het Amerikaanse ministerie van Justitie verwikkeld in een fraudezaak voor het omzeilen van sancties. Het bedrijf zou Amerikaanse handelsrestricties tegen Iran hebben omzeild. De zaak leidde in december tot de arrestatie van financieel directeur Meng Wanzhou, de dochter van Huawei-topman Ren Zhengfei.

Tot slot wordt Huawei door Amerikaanse inlichtingendiensten ervan beschuldigd nauwe banden met de Chinese overheid te onderhouden. Wereldwijd zijn er zorgen dat China de apparatuur van het bedrijf kan gebruiken voor spionagedoeleinden.

Huawei ontkent in zowel de fraude- als spionagezaak schuldig te zijn. De onthulling van het handelen omtrent het 3G-netwerk in Noord-Korea zal de spanningen tussen de Verenigde Staten, Huawei en China vermoedelijk verder op scherp zetten.