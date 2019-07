President Volodimir Zelensky en zijn partij Sluha Narodu (Dienaar van het Volk) hebben volgens de exitpoll de parlementsverkiezingen in Oekraïne gewonnen. De partij komt uit op 44 procent van de stemmen.

Het pro-Russische Oppositie Platform komt uit op 11,5 procent. Daarmee heeft Zelensky met zijn partij de grootste winstmarge behaald uit de Oekraïense geschiedenis.

Het Oppositie Platform staat onder leiding van oud-presidentskandidaat Viktor Medvedtsjoek, een persoonlijke vriend van de Russische president Vladimir Poetin en peetoom van diens dochter.

Volgens de prognoses hebben vijf van de 22 partijen meer dan 5 procent van de stemmen behaald.

Eerste officiële resultaten worden in loop van nacht verwacht

De eerste officiële resultaten worden in de loop van de nacht van zondag op maandag verwacht. De opkomst zou met 50 procent lager zijn dan bij de verkiezingen vijf jaar geleden.

Met deze uitslag moet de president een coalitiepartner zoeken in het parlement. Zelensky heeft die meerderheid ook nodig voor zijn belofte om de oorlog in het oosten van Oekraïne te beëindigen.

Zelensky wil liberale partij Golos spreken over mogelijke coalitie

De president liet in een korte reactie weten dat hij de liberale partij Golos (Stem) van rockzanger Svjatoslav Vakartsjoek wil uitnodigen voor gesprekken over een mogelijke coalitie. Namens Golos heeft een medewerker al gezegd dat de partij openstaat voor allianties met andere partijen, zolang die niet gesteund worden door oligarchen. Golos staat voor anti-corruptie en Europese waarden.

"Ik herhaal dit voor iedere Oekraïner, onze prioriteiten zijn het beëindigen van de oorlog, de terugkeer van gevangenen en het verslaan van de corruptie die maar aanhoudt", zei de 41-jarige Zelensky.

Zelensky strijdt tegen het samenspannen met oligarchen

Zelensky belooft al sinds zijn intrede in de politiek om een eind te maken aan het samenspannen met oligarchen. Op de eerste dag van zijn in april verkregen presidentschap kondigde hij daarom vervroegde verkiezingen aan.

Een regel die Zelensky invoerde, was dat geen enkele kandidaat van zijn partij eerder in het parlement mocht hebben gezeten. De meeste leden van zijn partij komen van buiten de politiek. Onder andere economen, advocaten, wetenschappers en een winnaar van olympisch zilver in worstelen zitten in zijn partij.

De komende dagen zal Zelensky naar verwachting zijn beoogde premier en ministers bekend maken.

Naast zijn strijd tegen corruptie, is Zelensky ook voorstander van een volksveto waarmee de bevolking wetsvoorstellen kan wegstemmen. Een ander plan van de president is het maken van een pretpark in Tsjernobyl.