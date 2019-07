Ruim 800 brandweerlieden zijn zondag uitgerukt voor een grote bosbrand in centraal Portugal, in Castelo Branco. Twintig personen raakten gewond als gevolg van het vuur, waarvan een iemand zwaargewond. De politie heeft een man aangehouden die verdacht wordt van brandstichting.

De gewonden zijn twaalf burgers en acht brandweerlieden. Het is niet bekend of de zwaargewonde een burger of brandweerpersoneel is. Deze ligt met eerste- en tweedegraads brandwonden in het ziekenhuis.

Het vuur is lastig te blussen vanwege harde wind. De brandweer heeft zondagmiddag zestig procent van het vuur onder controle en heeft twee andere branden in dezelfde regio al geblust. De brandweer heeft veertien vliegtuigen ingezet en krijgt hulp van het leger.