Het Verenigd Koninkrijk onderzoekt mogelijke sancties tegen Iran, in reactie op de inbeslagname van de Britse olietanker Stena Impero afgelopen vrijdag. Wat deze sancties zijn, is nog onbekend. Iran vraagt het VK om zich in te houden omdat sancties de spanningen tussen beide landen kunnen verergeren.

De 23 bemanningsleden van de door Iran in beslag genomen olietanker zijn veilig en verkeren in goede gezondheid, meldde het hoofd van de Iraanse organisatie voor havens en maritieme zaken zondag.

Troepen van de Iraanse Revolutionaire Garde enterden de tanker vrijdag in de Straat van Hormuz, een internationale zeestraat. Het Verenigd Koninkrijk meldde aan de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties dat het schip in Omaanse wateren voer en dat de actie daarom illegaal is.

Teheran beweert dat de tanker betrokken was bij een ongeluk met een vissersboot en dat het hulpverzoeken negeerde. Het VK ontkent dit en spreekt van een "vijandige daad".

De eigenaar van de Stena Impero, Stena Bulk, gaat een verzoek indienen om de bemanning van het schip te bezoeken. De bemanningsleden van de olietanker zijn afkomstig uit India, Letland, de Filipijnen en Rusland.

Regering van Oman vraagt om terughoudendheid

Oman, dat deels aan de Straat van Hormuz ligt, vraagt het Verenigd Koninkrijk en Iran om terughoudendheid. Het land hoopt volgens staatstelevisiezender Oman TV News dat de partijen een diplomatieke oplossing kunnen vinden.

Oman wil voorkomen dat de vrijheid van navigatie voor schepen in het gebied wordt beperkt.

Spanningen in Perzische Golf opgelopen

De spanningen in de Perzische Golf zijn de afgelopen drie maanden flink opgelopen. Meerdere tankers zijn gesaboteerd en aangevallen. De Verenigde Staten houden Iran hiervoor verantwoordelijk.

Ook vonden er andere incidenten plaats. Zo heeft Iran een Amerikaanse drone neergeschoten, waarna de Amerikaanse president Donald Trump een raketaanval wilde uitvoeren. De vergeldingsactie zou volgens Trump op het laatste moment zijn afgeblazen.