Forensische experts hebben zaterdag in Vaticaanstad botten geborgen in de zoektocht naar de sinds 1983 vermiste Emanuela Orlandi. De stoffelijke resten lagen in twee zogeheten knekelhuizen, waarin beenderen van overledenen worden bewaard. De botten werden vorige week al gelokaliseerd.

Eerder deze maand werden twee graftombes op een begraafplaats geopend in de zoektocht naar Orlandi. In de tombes werden echter geen stoffelijke resten gevonden, ook niet van de twee Duitse prinsessen die er hadden moeten liggen.

In het onderzoek dat volgde, werden twee knekelhuizen gevonden onder de vloer van een eeuwenoude onderwijsinstelling die naast de begraafplaats ligt. De botten die daarin liggen zijn zaterdag meegenomen voor onderzoek.

De begraafplaats werd zestig jaar geleden voor het laatst verbouwd. Kerkmedewerkers denken dat de stoffelijke resten van de twee prinsessen tijdens de werkzaamheden zijn verplaatst en nooit naar de tombes zijn teruggebracht.

Niet duidelijk van wie de botten zijn

Het Vaticaan heeft geen uitspraken gedaan over van wie de in de knekelhuizen gevonden botten zijn. Wel meldt een woordvoerder dat ze worden onderzocht in de hoop vast te stellen van wie de beenderen zijn.

Orlandi, een dochter van een Vaticaanse klerk, was vijftien jaar toen ze verdween. Er gaan diverse theorieën rond over het lot van het meisje, maar nooit is duidelijk geworden wat er met haar is gebeurd. Ze werd voor het laatst gezien bij een bushalte in Rome, in de buurt van de muziekschool waar ze fluitles kreeg.