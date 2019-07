Het Verenigd Koninkrijk ziet de inbeslagname van een Britse tanker in de Perzische Golf als een "vijandige daad" van Iran. De Britten ontkennen dat het schip betrokken was bij een ongeluk met een Iraanse vissersboot.

De Iraanse havenautoriteiten verklaarden zaterdag dat de tanker een noodsignaal van de vissersboot in de Straat van Hormuz had genegeerd. De Stena Impero zou om die reden naar de haven van het Iraanse Bandar Abbas zijn gevoerd. Het schip moet daar blijven tot het onderzoek is afgerond.

De Britse defensieminister Penny Mordaunt noemt de inbeslagname van de tanker een "vijandige daad". De Iraanse zaakgelastigde in Londen is daarom door het Verenigd Koninkrijk ontboden.

Ook de Britse minister Jeremy Hunt (Buitenlandse Zaken) heeft zijn ongenoegen geuit. Hij zegt zijn "extreme teleurstelling" met zijn Iraanse ambtsgenoot Mohammad Javad Zarif te hebben gedeeld. "Vorige week verzekerde hij mij ervan dat hij de situatie wilde deëscaleren, maar Iran heeft nu op tegenovergestelde wijze gehandeld."

Hiermee verwijst de minister naar de situatie die ontstaan is nadat de Britten begin deze maand een Iraanse olietanker in beslag namen in Gibraltar, omdat deze Europese sancties zou overtreden door olie naar Syrië te exporteren.

Hunt: Vragen over veiligheid van handelsschepen

Hunt stelt dat de inbeslagname van de Britse tanker serieuze vragen oproept over de veiligheid van Britse en andere handelsschepen die gebruikmaken van de Straat van Hormuz.

Een noodcommissie van de Britse regering is zaterdag bijeengekomen voor overleg over het laatste incident in de Perzische Golf. De commissie stelt maandag het parlement op de hoogte van de maatregelen die genomen worden.

Spanningen in de Perzische Golf opgelopen

De spanningen in de Perzische Golf zijn de afgelopen drie maanden flink opgelopen. Er zijn meerdere tankers gesaboteerd en aangevallen. De Verenigde Staten houden Iran hiervoor verantwoordelijk.

Ook vonden er andere incidenten plaats. Zo heeft Iran een Amerikaanse drone neergeschoten, waarna de Amerikaanse president Donald Trump een raketaanval wilde uitvoeren. De vergeldingsactie zou volgens Trump op het laatste moment zijn afgeblazen.