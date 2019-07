De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) raadt Nederlanders aan die op vakantie naar Italië of Frankrijk gaan, om geen oleanders, olijfbomen of lavendelplanten mee te nemen vanwege de bacterie Xylella die in die gebieden is aangetroffen.

De bacterie is niet gevaarlijk voor mensen, maar kan ernstige schade aan bomen of planten aanrichten . Een uitbraak van de ziekte kan grote economische gevolgen hebben voor boomkwekers en kwekers van vaste planten.

Xylella is al verschillende keren in Zuid-Europa aangetroffen. Om een uitbraak in Nederland te voorkomen raadt de NVWA dus aan om geen planten of stekjes mee te nemen.

Xylella is een bacterie die schadelijk is voor zeker driehonderd verschillende plantensoorten.