Op het dancefestival Tomorrowland in het Belgische Boom is een bezoeker onwel geworden en later overleden, bevestigt de festivalorganisatie.

De man zakte vrijdagavond in de buurt van het hoofdpodium in elkaar. Hij werd ter plaatse gereanimeerd en naar het ziekenhuis in Wilrijk in de buurt van Antwerpen gebracht, maar is daar overleden.

Volgens de Belgische krant Het Laatste Nieuws zou het om een 27-jarige man uit India gaan. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend.

De organisatie van Tomorrowland zegt tegen het AD dat ze het overlijden van de man betreurt. "Het is heel erg jammer dat zoiets op een eerste festivaldag moet gebeuren. We leven mee met de familie en vrienden van het slachtoffer," aldus een woordvoerder.

In 2018 overleden er ook twee vrouwen tijdens het dancefestival. De precieze doodsoorzaak van deze slachtoffers is nooit vastgesteld.

Het dancefestival duurt tot en met zondag.