De door Iran in beslag genomen tanker Stena Impero was betrokken bij een ongeluk met een vissersboot en negeerde hulpverzoeken, meldt het Iraanse persbureau Fars op gezag van havenautoriteiten.

De tanker en zijn 23-koppige bemanning liggen momenteel in de haven van het Iraanse Bandar Abbas en blijven daar tot het onderzoek is afgerond, aldus Fars. "Het schip was betrokken bij een ongeluk met een Iraanse vissersboot. Toen de vissersboot een noodsignaal uitzond, werd dat door het Britse schip genegeerd", zei Allahmorad Afifipour namens de havenautoriteiten tegen Fars.

Het schip met bemanningsleden uit onder meer India, Rusland, Letland en de Filipijnen aan boord werd vrijdag door de Iraanse Revolutionaire Garde (IRGC) gedwongen naar Bandar Abbas te varen.

Volgens de Zweedse rederij Stena Bulk, de eigenaar van de Stena Impero, hield de tanker zich echter gewoon aan alle regels. De eigenaar van het schip verklaarde dat de Stena Impero "was benaderd door kleine vaartuigen zonder nadere kenmerken en een helikopter terwijl het schip in internationale wateren door de Straat van Hormuz voer".

Spanningen in Perzische Golf lopen in rap tempo op

De afgelopen weken zijn de spanningen in de Perzische Golf flink opgelopen. Er werden meerdere tankers gesaboteerd en aangevallen. De Verenigde Staten houden Iran hiervoor verantwoordelijk.

Vorige maand werd bekend dat de Amerikaanse president Donald Trump op het laatst een gewapende actie tegen Iran zou hebben afgeblazen. De actie zou een vergelding zijn voor het neerschieten van een Amerikaanse drone boven de zeestraat.

Begin deze maand legde het Verenigd Koninkrijk een Iraanse tanker, de Grace One, aan de ketting bij Gibraltar. De olietanker werd daar tegengehouden omdat deze Europese sancties zou hebben geschonden door met ruwe olie in de richting van Syrië te varen. Vrijdagavond werd besloten het schip dertig dagen langer vast te houden, waarschijnlijk als reactie op de inbeslagname van de Stena Impero.

De IRGC reageerde aanvankelijk woedend op het incident en dreigde publiekelijk met vergeldingsmaatregelen. De VS, met het VK als bondgenoot, wil een internationale coalitie oprichten die de veiligheid in de Golf moet versterken. Ook Nederland is officieel verzocht tot een bijdrage.