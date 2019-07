De Braziliaanse president Jair Bolsonaro weersprak vrijdag dat er teveel gekapt wordt in het Amazoneregenwoud. De satellietbeelden die dat aantonen zijn volgens hem 'gefabriceerde leugens', schrijft The Guardian.

Daarnaast moeten Europese landen zich minder bezig houden met het Braziliaanse beleid, heeft de buitenlandse pers een verkeerd beeld van hem hebben en is hij bezig met een "missie van God", vertelde hij tijdens een vragenuur aan journalisten.

Volgens Bolsonaro heeft Europa zijn eigen ecosystemen al vernietigd en moet men stoppen hem ongewenste adviezen te sturen. "Het Amazoneregenwoud is van Brazilië, niet van jullie. Wij moeten véél meer natuur behouden dan enig ander land op de wereld."

De radicaal-rechtse president ligt onder vuur omdat sinds hij aan de macht is er veel meer gekapt zou worden. Het Braziliaanse agentschap voor ruimteonderzoek INPE meldde begin juli maand dat er 88 procent meer gekapt werd in juni in vergelijking met een jaar terug.

Bolsonaro geeft bedrijven toestemming om economische activiteiten, zoals houtkap en mijnbouw, te ontplooien in beschermde gebieden in het Amazonegebied. Dat was een van zijn speerpunten in zijn verkiezingscampagne vorig jaar. Meer dan 60 procent van het Amazonegebied ligt in Brazilië.