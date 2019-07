De MV Mesdar, een van de twee Britse olietankers die vrijdag in beslag zou zijn genomen door Iran, heeft volgens de BBC zijn route vervolgd. De Verenigde Staten hebben met toestemming van Saoedi-Arabië militairen naar het land gestuurd "om de veiligheid en stabiliteit in de regio te verbeteren", aldus het Amerikaanse ministerie van Defensie.

In het kort

Iran meldde vrijdagavond dat het de Britse olietanker Stena Impero in beslag heeft genomen

Volgens VK was ook een tweede tanker, de MV Mesdar, geconfisqueerd

Iraans persbureau meldt dat tweede tanker alleen gewaarschuwd was

VS had steun beloofd VK te steunen en stuurt militairen naar Saoedi-Arabië

Incidenten doen zich voor in weken van oplopende spanningen tussen Iran en de VS/VK

VK nam eerder Iraanse tanker in beslag bij Gibraltar

Bewapende Iraniërs zouden het schip vrijdag hebben geënterd, nadat de tanker door zo'n tien boten was omsingeld. De 25 bemanningsleden maken het goed, meldt de Britse minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt.

De tweede Britse olietanker Stena Impero is voor zover bekend nog steeds in Iraanse handen. Volgens het Iraanse persbureau Fars zou het schip tegen een Iraanse vissersboot zijn gebotst. Alle bemanningsleden moeten volgens het persbureau op het schip blijven tot het onderzoek naar het ongeval is afgerond.

Onduidelijk is hoe de 23 bemanningsleden er nu aan toe zijn. Sinds het schip vrijdagavond van de radar verdween, is het Verenigd Koninkrijk er naar eigen zeggen nog niet in geslaagd om contact met de tanker te leggen.

Iran zegt dat het schip waarschuwingen negeerde en in de verkeerde richting voer.

Britse regering verbolgen over acties Iran

De Britse regering hield vrijdagavond spoedberaad over de situatie en veroordeelde de acties van Iran. "Dit is onacceptabel. Het is essentieel dat de veiligheid van de scheepvaart wordt gewaarborgd zodat men zonder gevaar kan varen in de Golfregio", aldus Hunt.

De minister waarschuwde dat zijn land met een "harde maar bedachtzame" reactie zou komen. Het VK heeft in de regio twee oorlogsschepen varen en staat nauw in contact met de VS.

VS stuurt militairen naar Saoedi-Arabië als 'afschrikmiddel'

De Amerikaanse president Donald Trump beloofde zijn bondgenoot vrijdagavond dat hij het VK steunt. Een aantal uren later werd bekend dat de VS militairen gaat sturen naar Saoedi-Arabië, met toestemming van het land dat aan de Golf van Hormuz ligt.

Het is voor het eerst sinds 2003 dat er Amerikaanse troepen gestationeerd worden in Saoedi-Arabië.

Spanningen in de Perzische Golf lopen in rap tempo op

De afgelopen weken zijn de spanningen in de Perzische Golf hoger opgelopen. Er werden meerdere tankers gesaboteerd en aangevallen, waar de VS Iran verantwoordelijk voor houdt.

Ook zou Trump op het laatst een gewapende actie tegen Iran hebben afgeblazen. De actie zou een vergelding zijn voor het neerschieten van een Amerikaanse drone boven de zeestraat.

Begin deze maand legde het VK een Iraanse tanker aan de ketting bij Gibraltar. De Grace One was tegengehouden omdat het Europese sancties zou hebben geschonden door met ruwe olie naar Syrië te varen. Vrijdagavond werd besloten het schip dertig dagen langer vast te houden, waarschijnlijk als reactie op de inbeslagname van de Stena Impero.

De Iraanse Revolutionaire Garde reageerde aanvankelijk woedend op het incident en dreigde publiekelijk met vergeldingsmaatregelen.

De VS, met het VK als bondgenoot, wil een internationale coalitie oprichten die de veiligheid in de Golf moet versterken. Ook Nederland is officieel verzocht tot een bijdrage.