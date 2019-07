In Frankrijk zijn wederom rellen uitgebroken na een gewonnen voetbalwedstrijd van Algerije. Het Algerijnse nationale elftal won vrijdagavond de Afrika Cup door Senegal met 0-1 te verslaan. De problemen lijken minder serieus dan afgelopen zondag, toen in het land auto's in brand werden gestoken en bijna driehonderd mensen werden gearresteerd.

In de Franse hoofdstad Parijs moest de politie traangas inzetten toen het tot een confrontatie kwam met een rellende menigte. Volgens de lokale politiewoordvoerder zijn zeker 49 mensen aangehouden, verwacht wordt dat het aantal nog oploopt.

Feestvierende supporters werden in zuidelijke stad Lyon opgepakt nadat ze een boom op een rotonde in brand hadden gezet. Ook werd er met vuurwerk gegooid. Voor zover bekend zijn vijf mensen aangehouden.

Daarnaast zijn bepaalde delen van de stad, net zoals gebieden van de Parijse binnenstad, onbereikbaar met de auto doordat Algerijnen massaal de straat op zijn gegaan.

Grote confrontatie tussen vandalen en agenten in Roubaix

In Roubaix moest de Franse politie uitkijken toen vandalen hen onder vuur nam met vuurwerk, stenen en diverse andere projectielen. Er werd teruggevuurd met traangas om de menigte uiteen te drijven. Onduidelijk is hoeveel personen er zijn aangehouden.

Er wonen veel mensen met een Algerijnse achtergrond in Frankrijk. Alleen al in Marseille waren vrijdagavond naar schatting 25.000 Algerijnen op de been.

Andere overwinningen van het Algerijnse nationale elftal leidden eerder al tot spanningen. Het merendeel van de mensen die de straat opgaan, doen dat om de overwinning te vieren, maar ook werden er winkels geplunderd en auto's in brand gezet.