De Iraanse Revolutionaire Garde meldt dat het een Britse olietanker in beslag heeft genomen in de Straat van Hormuz, vanwege het niet naleven van de internationale maritieme wetgeving. Ook een tweede Britse tanker die vaart onder de Liberiaanse vlag is volgens het VK in beslag genomen. Volgens Iraanse media is deze tanker weer vrijgegeven.

In het kort Iran meldt dat het de Britse olietanker 'Stena Impero' in beslag heeft genomen

Volgens VK is ook een tweede tanker, de MV Mesdar, geconfisqueerd

Iraans persbureau meldt dat tweede tanker alleen gewaarschuwd is en door mag varen

Britse regering houdt spoedoverleg, VS heeft steun beloofd

Incidenten doen zich voor in weken van oplopende spanningen tussen Iran en de VS/VK

VK nam eerder Iraanse tanker in beslag bij Gibraltar

De 'Stena Impero' en de 'MV Mesdar' verdwenen vrijdagavond beide van de radar. De eerstgenoemde tanker vaart onder de Britse vlag en is van moederbedrijf Stena Bulk & Northern Marine Management.

Volgens Iran negeerde de bemanning van deze tanker waarschuwingen en voeren ze in de verkeerde richting.

Stena Bulk laat weten dat er 23 bemanningsleden aan boord zijn van de olietanker, maar dat ze geen contact krijgen. Er zijn dusver geen berichten van gewonden. De tanker zou zijn benaderd door een helikopter en diverse kleine vaartuigen.

De MV Mesdar behoort tot de Britse rederij Norbulk UK. De Britse regering heeft gemeld dat de tanker is geconfisqueerd, maar Iran heeft hierover nog niks laten horen.

Het Iraanse persbureau Tasnim meldt dat de MV Mesdar inderdaad is gewaarschuwd en dat de bemanning is aangesproken op veiligheids- en milieuproblemen. Daarna mocht de tanker weer verder varen.

Britse regering houdt spoedberaad

De Britse regering houdt vrijdagavond spoedberaad over de incidenten. "We zijn hard op zoek naar meer informatie en onderzoeken de situatie", aldus het Britse ministerie van Defensie.

"De inbeslagnames zijn onacceptabel. Het is essentieel dat de veiligheid van de scheepvaart wordt gewaarborgd en dat het vrij en zonder gevaar kan varen in de Golfregio", zei Jeremy Hunt, Britse minister van Buitenlandse Zaken.

Hunt heeft laten weten dat de Britse ambassadeur in Teheran in contact staat met het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken om de situatie op te lossen. Ook staat het VK in nauw contact met internationale bondgenoten.

In de regio varen sinds deze maand twee Britse oorlogsschepen. Ook de Verenigde Staten houden de situatie nauwlettend in de gaten. President Donald Trump heeft vrijdagavond zijn steun beloofd aan het VK. "Dit laat weer eens zien wat ik telkens zeg over Iran: narigheid, niets dan narigheid". Ook zei Trump dat deze nieuwe ontwikkeling een harder optreden tegen Teheran rechtvaardigt.

VK legde begin deze maand beslag op Iraanse tanker bij Gibraltar

Begin deze maand legde het VK een Iraanse tanker aan de ketting bij Gibraltar. De 'Grace One' was tegengehouden omdat het Europese sancties zou hebben geschonden door met ruwe olie naar Syrië te varen.

De Iraanse Revolutionaire Garde reageerde woedend op het incident en dreigde publiekelijk met vergeldingsmaatregelen.

De vier Indiase bemanningsleden van de olietanker kwamen vorige week op borgtocht vrij. Zij zijn nog niet officieel in staat van beschuldiging gesteld, maar zijn nog wel verdachten in het lopende strafrechtelijke onderzoek.

Als reactie op de inbeslagname van de Stena Impero heeft Gibralter besloten dat de Iraanse tanker dertig dagen langer aan de ketting blijft liggen. Op 15 augustus wordt er opnieuw overlegd over de kwestie.

Incident nieuw hoofdstuk in spanningen met Iran

De afgelopen weken zijn de spanningen in de Perzische Golf hoger opgelopen. Er werden meerdere tankers gesaboteerd en aangevallen, waar de VS Iran verantwoordelijk voor houdt.

Ook zou Trump op het laatst een gewapende actie tegen Iran hebben afgeblazen. De actie zou een vergelding zijn voor het neerschieten van een Amerikaanse drone boven de zeestraat.

De VS, met het VK als bondgenoot, wil een internationale coalitie oprichten die de veiligheid in de Golf moet versterken. Ook Nederland is officieel verzocht tot een bijdrage.