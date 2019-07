De man die verdacht wordt van het stichten van de dodelijke brand in de Japanse animatiestudio Kyoto Animation, is in het verleden behandeld voor een niet nader genoemde geestesziekte. Ook heeft hij vastgezeten voor een beroving, laat de Japanse publieke omroep NHK vrijdag weten.

In 2012 kreeg de 41-jarige man ruim drie jaar cel opgelegd voor de beroving van een buurtsuper. Na zijn vrijlating bracht de man nog enige tijd door in instellingen voor mensen die zijn veroordeeld. Toen hij weer terugkeerde naar zijn woning, werd hij door hulpverleners behandeld voor een geestesziekte.

De politie denkt dat hij degene is die donderdag vloeistof in het rond heeft gegooid en daarna het pand in brand heeft gestoken. Zeker 33 mensen zijn daarbij om het leven gekomen, tientallen anderen zijn gewond geraakt.

Getuigen meldden dat de man riep dat hij geplagieerd werd. Hij zou vlak voor het aansteken van de brand "jullie gaan sterven" hebben geschreeuwd.

Kyoto Animation is een van de prominentste Japanse animatiestudio's en heeft ruim 160 medewerkers. Het bedrijf heeft onder meer de series The Melancholy of Haruhi Suzumiya, Clannad en K-On gemaakt. De animatieserie Violet Evergarden werd recent op Netflix geplaatst.