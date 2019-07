De Italiaanse vicepremier Luigi Di Maio heeft vrijdag gevraagd om een ontmoeting met regeringspartner en plaatsvervangend premier Matteo Salvini. Het rommelt in de coalitie tussen Di Maio's Vijfsterrenbeweging en de Lega van Salvini.

De ontmoeting was een vredesaanbod nadat wederzijdse verwijten ervoor zorgden dat de stabiliteit van de heersende coalitie in gevaar leek.

"Het is wenselijk dat we vandaag praten en elkaar zien," zei Di Maio in een interview met de Italiaanse staatszender RAI 3. Di Maio, leider van de Vijfsterrenbeweging, sloot de val van de coalitie echter uit."De regering is niet in het geding," zei hij.

Ontstane geruchten over een mogelijke coalitiecrisis groeiden donderdagavond, toen bleek dat Salvini had gevraagd om de Italiaanse president Sergio Mattarella te ontmoeten. In een Italiaanse televisieshow ontkende Salvini dat hij het plan had om ontslag in te dienen bij het staatshoofd. Verschillende Italiaanse media spraken vrijdag echter wel over de mogelijkheid dat Italië vervroegde verkiezingen zou houden in het najaar.

'Beter om elkaar te zien'

Di Maio zei dat hij later op de dag Salvini wilde ontmoeten om meningsverschillen op te helderen. "Onder volwassen mensen is het beter om elkaar te zien dan om met elkaar in de pers te praten," zei Di Maio.

Di Maio en Salvini, leider van de radicaalrechtse partij Lega, smeedden een jaar geleden een onverwacht bondgenootschap na de Italiaanse parlementsverkiezingen. Salvini geniet momenteel grote populariteit in Italië, terwijl het bij de Vijfsterrenbeweging rommelt. In mei boekte de Lega tijdens de Europese verkiezingen een grote overwinning. Sinds deze overwinning zijn de banden tussen de twee partijen verzwakt.

Ursula von der Leyen werd afgelopen dinsdag verkozen tot nieuwe voorzitter van de Europese Commissie. Dit zorgde voor de laatste botsing tussen de twee politici. Di Maio steunde Von Der Leyen terwijl Salvini het niet eens was met haar benoeming.

Justitie onderzoekt mogelijke corruptie

Ondertussen onderzoekt de Italiaanse justitie mogelijke politieke corruptie bij de Lega. Verschillende media meldden onlangs dat de regeringspartij probeerde miljoenen euro's binnen te krijgen via een geheime oliedeal met Russen.

Een vertrouweling van Salvini zou vorig jaar een ontmoeting hebben gehad met Russische zakenlieden. Hierbij werd gesproken over een oliedeal, waarmee geld zou worden doorgesluisd naar de regeringspartij. Salvini heeft betrokkenheid bij deze gesprekken stellig ontkend.