De Japanse animatiestudio Kyoto Animation ontving voor de aanslag van donderdag, die tientallen leven eiste, al dreigmails. Inmiddels is een geldinzamelingsactie opgezet voor het bedrijf en de families van de slachtoffers. Daaraan hebben al tienduizenden Japanners gehoor geven; binnen 24 uur is meer dan 1 miljoen dollar (zo'n 890.000 euro) opgehaald.

Directeur Hideaki Hatta van Kyoto Animation vertelde donderdag dat het bedrijf recentelijk meerdere dreigmails had ontvangen. Daarin werd ook gewaarschuwd voor potentiële doden. Of deze afkomstig zijn van de aangehouden verdachte, is nog niet duidelijk.

Een man zou donderdag vloeistof in het rond hebben gegooid en daarna het pand in brand hebben gestoken. Daarbij kwamen zeker 33 mensen om het leven en raakten tientallen anderen gewond. Volgens getuigen zou de man hebben geroepen dat hij geplagieerd werd.

Tien van hen liggen nog steeds in zeer kritieke toestand in het ziekenhuis. Het is de meest dodelijke brand in Japan in bijna twintig jaar, schrijft The Guardian.

Getuigen zeggen dat de verdachte, vlak voordat hij de vlammenzee in gang zette, "jullie gaan sterven" schreeuwde. Ook zou hij hebben geroepen dat de studio plagiaat had gepleegd. De man raakte gewond bij de brandstichting en wordt nog behandeld in het ziekenhuis.

'Rook verspreidde zich snel door het gebouw'

Een woordvoerder van de lokale brandweer zegt dat de meeste lichamen zijn gevonden op de bovenste verdiepingen van het gebouw. Door de inrichting van het gebouw verspreidde de rook zich snel naar boven. Nog altijd zijn er geen identiteiten van slachtoffers vrijgegeven.

Kyoto Animation is een van de prominentste Japanse animatiestudio's en heeft ruim 160 medewerkers. Het bedrijf maakte onder andere de series The Melancholy of Haruhi Suzumiya, Clannad en K-On. De animatieserie Violet Evergarden werd recent op Netflix geplaatst.

De Japanse premier Shinzo Abe noemde de aanslag donderdagochtend op Twitter "te vreselijk voor woorden" en condoleerde de nabestaanden van de dodelijke slachtoffers.