De Amerikaanse marine zegt donderdag in de Straat van Hormuz een Iraanse drone uit de lucht te hebben geschoten. De Iraanse minister van Buitenlandse zaken Javad Zarif weerspreekt dat er een drone verloren is gegaan. Hij is in New York voor een ontmoeting met de secretaris-generaal van de VN, António Guterres.

Volgens het Pentagon zou het toestel niet op waarschuwingen hebben gereageerd en kwam het tot op minder van een kilometer van het schip van de Amerikaanse marine, waarna het vernietigd zou zijn.

President Donald Trump bevestigde het nieuws van het Pentagon. Hij riep andere landen op de actie van Iran te veroordelen en de eigen schepen te beveiligen.

Naast het feit dat de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken weersprak dat er een drone verloren was gegaan, meldde ook een woordvoerder van het Iraanse leger dat alle drones "veilig zijn teruggekeerd" naar de militaire basis.

Eerder op donderdag werd duidelijk dat Iran de olietanker Riah in beslag heeft genomen omdat op het schip Iraanse olie gesmokkeld zou worden. Beelden van het enteren van het schip werden door de Iraanse Revolutionaire Garde verspreid. De twaalf bemanningsleden zijn gearresteerd.

De olietanker verdween 13 juli en aanvankelijk werd gedacht dat het met motorproblemen naar een Iraanse haven was gesleept. Daarna meldde de Revolutionaire Garde dat er een buitenlandse tanker was aangehouden, maar pas donderdag werden beelden van de inbeslagname naar buiten gebracht.

Spanningen tussen VS en Iran lopen sinds mei snel op

De spanningen tussen de VS en Iran lopen al langer op in het gebied rond de Perzische Golf. Op 12 mei werden vier olietankers aangevallen, waarvoor de VS Iran verantwoordelijk houdt. Op 13 juni werden opnieuw twee olieschepen aangevallen, en wederom beschuldigden de Amerikanen Iran. Dat land ontkent echter betrokken te zijn bij de incidenten.

Een week later schoot Iran een Amerikaanse drone uit de lucht, omdat die binnen het Iraanse luchtruim zou hebben gevlogen. Daarnaast zou die actie als een dreigement richting de Amerikanen hebben moeten gelden.

De VS stelde dat de drone op een internationale vliegroute verbleef en reageerde door nog meer militairen naar het gebied te sturen. Trump wilde naar eigen zeggen ook een raketaanval uitvoeren op het land, maar zag daar op het laatste moment van af.