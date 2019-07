Premier Mark Rutte heeft donderdag voor de tweede keer de Amerikaanse president Donald Trump ontmoet in het Witte Huis in Washington. Tijdens een kort persmoment in het Oval Office benadrukte Trump de goede economische banden tussen beide landen.

De Amerikaanse president benoemde tijdens het persmoment dat meer dan een miljoen Nederlanders betrokken zijn bij banen in Amerika.

Trump zei daarnaast dat hij de afgelopen jaren met Rutte bevriend is geraakt en dat de relatie tussen beide landen nooit beter is geweest.

Daarna kwam Rutte niet meer aan bod. Trump beantwoorde voornamelijk binnenlandgerelateerde vragen van Amerikaanse journalisten.

De ontmoeting met Trump maakte deel uit van een Nederlandse handelsmissie naar Boston. Ministers Stef Blok van Buitenlandse Zaken en minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en Sport zijn hiervoor eveneens afgereisd naar de Verenigde Staten.

Kunstverzamelaar overhandigt D-day-vlag

Ook werd de premier donderdag in het Witte Huis vergezeld door onder anderen de Rotterdamse zakenman en kunstverzamelaar Bert Kreuk. Die had de Amerikaanse vlag in zijn bezit die wapperde op LCC 60, het eerste landingsvoertuig dat op D-day in Normandië aan land kwam in 1944.

De historische 'Stars and Stripes' werd overhandigd tijdens een speciale ceremonie aan de opperbevelhebber van de Amerikaanse strijdkrachten: president Trump. Hierna wordt de vlag tentoongesteld in het Smithsonian Museum of American History in Washington.

Trump bedankte Nederland en alle mensen die dit mogelijk hebben gemaakt. Hij verwelkomde de "geweldige Amerikaanse vlag". Ook bedankte hij Kreuk in het speciaal voor het bewaren en bewaken van het historische erfstuk van de VS.

Zowel Rutte als Kreuk gaf een speech voorafgaand aan de overhandiging. Beiden bedankten de geallieerden voor hun moed. "Veel van de soldaten gaven hun leven voor onze vrijheid. Zodat wij in vrede en veiligheid kunnen leven", zei Rutte.

"We staan hier vandaag om de vlag terug te geven. Het laat de nauwe band zien tussen de VS en Nederland. We staan schouder aan schouder in moeilijke tijden. 75 jaar geleden bereikte de vlag Normandië en vandaag komt hij weer thuis: To the land of the free and home to the brave", aldus de premier.

Eventuele nieuwe Syrië-missie onbesproken

Vooraf werd verwacht dat Trump en Rutte zouden spreken over twee grote onderwerpen: een eventuele nieuwe Syrië-missie en het wel of niet sturen van een fregat naar de Straat van Hormuz.

Tijdens het persmoment is hier echter niet over gesproken. Wel hebben de twee nog achter gesloten deuren verder gepraat.

Trump verlangt al langer een grotere bijdrage van de NAVO-bondgenoten in onder meer Syrië. De Amerikanen zouden graag Nederlandse grondtroepen zien in het noorden van dat land. Grondtroepen ziet het kabinet hoe dan ook niet gebeuren, maar er is nog geen besluit genomen over wat Nederland wel kan bieden.

Premier Mark Rutte en de Amerikaanse president Donald Trump ontmoetten elkaar in het Oval Office. (Foto: Pro Shots)

Spanningen voor kust Iran toegenomen

Het kabinet heeft ook nog geen standpunt ingenomen over het Amerikaans verzoek om een Nederlands fregat naar de Straat van Hormuz te sturen. De spanningen voor de kust van Iran zijn in de afgelopen maanden toegenomen nadat Trump met de VS uit het atoomakkoord met Iran stapte.

In juni vonden in de Golf van Oman aanslagen plaats op twee Japanse olietankers. Rutte zei afgelopen vrijdag dat hij Iran ziet als veroorzaker van de spanningen in de belangrijke zeestraat. Een eventuele bijdrage van Nederland zou volgens het kabinet ook in het belang zijn van Nederlandse schepen die in de regio varen.

Rutte ontmoette Trump vorig jaar voor het eerst

De premier ontmoette de Amerikaanse president vorig jaar voor het eerst in het Witte Huis. Toen hadden de leiders het over onder meer internationale handel, een van de meest heikele punten op de agenda.

Trump zei destijds, verwijzend naar de onenigheid tussen de VS en de Europese Unie over handel en invoerrechten, dat de twee landen er wel uit zouden komen. "En ook als we er niet uit komen, dan is dat ook positief", zo zei de president.

Rutte onderbrak hem en sprak dit tegen: "Nee, dat is niet positief. We moeten eruit komen." Dat moment haalde de internationale pers.

Bovenstaande video betreft de eerste ontmoeting tussen premier Mark Rutte en de Amerikaanse president Donald Trump.