De Amerikaanse multimiljonair Jeffrey Epstein blijft in de gevangenis tot zijn proces, heeft een rechter donderdag besloten. Epstein wordt ervan verdacht tientallen minderjarige meisjes te hebben misbruikt.

Epstein werd op 6 juli opgepakt op een vliegveld in New Jersey, nadat hij terugkeerde van een verblijf in Frankrijk. De multimiljonair wordt verdacht van mensenhandel met het oog op seksuele uitbuiting en criminele samenzwering. Hij stelt onschuldig te zijn.

De openbare aanklagers drongen er bij de rechter op aan Epstein niet op borgtocht vrij te laten of onder huisarrest te stellen. Ze vreesden dat hij door zijn rijkdom en connecties makkelijk naar het buitenland zou kunnen vluchten. Epstein zit momenteel vast in een beruchte gevangenis in New York, het Metropolitan Correctional Center.

Epstein wilde zijn proces onder huisarrest afwachten in zijn zeven verdiepingen tellende huis aan de exclusieve Upper East Side in Manhattan. Hij bood aan zelf voor gewapende bewakers te zullen betalen en een borgtocht van 100 miljoen dollar (zo'n 89 miljoen euro) of meer neer te tellen.

'Geen privégevangenissen voor de rijken'

Rechter Richard Berman gaf eerder al een inkijkje in zijn denkproces toen hij op dat verzoek reageerde door te stellen dat veel aangeklaagden vast blijven zitten omdat ze "geen 500 of 1.000 dollar aan borg kunnen opbrengen". Berman zei tijdens een eerdere zaak er geen fan van te zijn dat vermogende verdachten "hun weg uit de gevangenis kunnen kopen door hun eigen privégevangenis te bouwen".

Tijdens de behandeling van het borgtochtverzoek van Epstein kwam ook meer duidelijkheid over de omvang van zijn vermogen. Aanvankelijk noemden veel internationale media hem een miljardair, totdat het blad Forbes stelde dat hij dat waarschijnlijk niet was. In een rechtbankdocument raamde Epstein zijn vermogen op 559 miljoen dollar.

Epstein zou tussen 2001 en 2005 tientallen tienermeisjes hebben betaald om naakte 'massages' uit te voeren en andere seksuele handelingen te verrichten. Hij gaf sommige meisjes ook geld om andere meisjes naar hem toe te brengen.

Bij de doorzoeking van het huis van Epstein in New York werden honderdduizenden foto's van (gedeeltelijk) naakte vrouwen gevonden. Daar zaten ook minderjarigen tussen, zeggen de aanklagers.

Epstein sloot omstreden deal met aanklagers

Tijdens een eerder onderzoek naar zijn contacten met jonge meisjes in Florida, waar Epstein ook een huis bezit, wist hij in 2008 een omstreden deal te sluiten met de plaatselijke aanklagers. De vele aantijgingen tegen de multimiljonair werden teruggebracht tot twee beschuldigingen van aanzetten tot prostitutie en hij bracht uiteindelijk dertien maanden door onder een bijzonder licht gevangenisregime.

Onderzoek door de krant The Miami Herald bracht die deal eind vorig jaar boven tafel. Dat leidde vorige week tot het opstappen van minister van Werkgelegenheid Alexander Acosta, die destijds hoofdaanklager in Miami was.