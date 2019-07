De Spaanse inlichtingendienst CNI wist tot vlak voor de bloederige aanslagen in Barcelona en Cambrils dat er een aanval kon komen. Dat schrijft de Spaanse onlinekrant Público na een jaar onderzoek op basis van geheime politiedocumenten en bronnen binnen de CNI.

Bij de aanslagen in 2017 kwamen zeventien mensen om het leven. Meer dan 130 mensen raakten gewond. Het merendeel van de slachtoffers kwam om het leven toen met een bestelbus werd ingereden op de Ramblas, een bekende straat die vanaf het centrum van Barcelona naar de zee loopt.

De dag daarna reden vijf terroristen in op een stel voetgangers in de kustplaats Cambrils. Een agent wist het vijftal terroristen uit te schakelen.

Eerder was al bekend geworden dat het brein achter de aanslagen, Abdelbaki es Satty, een informant was voor de inlichtingendienst. CNI weigerde details te geven in welke periode dat gebeurd zou zijn, maar uit onderzoek van de onlinekrant blijkt dat hij tot twee maanden voor de aanval met de inlichtingendienst communiceerde. Toen was Es Satty al bezig met het produceren van bommen.

Een herdenking bij de plaats van de aanslag op de Ramblas (Foto: Reuters)

Es Satty sprak met geheime dienst in 'dode mails'

Es Satty sprak met CNI door zogeheten 'dode mails', een techniek die door terrorist Osama Bin Laden zou zijn bedacht, waarbij een mail geschreven wordt maar niet verstuurd. Iemand met de inloggegevens van het desbetreffende mailadres kan de berichten dan lezen in de bak met niet verstuurde mails.

De CNI had ook andere leden van de terreurgroep in het vizier en hield de locatie van hen tot op het laatste moment in de gaten. Ook werden telefoons afgetapt en zou de inlichtingendienst hebben geweten van de locatie waar de groep bommen probeerde te maken. Bij een onvoorziene explosie kwam Es Satty om het leven.

Público zegt "harde bewijzen" te hebben dat de naam van Es Satty uit enkele documenten is geschrapt na de aanslagen.

Grote Spaanse partijen blokkeren onderzoekscommissie

Het Spaanse parlement opperde vorig jaar om een parlementaire onderzoekscommissie in te stellen naar de aanslagen en de band tussen Es Satty en de geheime dienst, maar dat verzoek werd geblokkeerd door drie grote partijen, waaronder de PSOE van premier Pedro Sánchez.

De Catalaanse premier Quim Torra noemt de onthulling van Público een "zeer ernstig schandaal" en eist uitleg van Madrid.