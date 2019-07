Een resolutie van Democraat Al Green in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden om een afzettingsprocedure tegen president Donald Trump te starten, heeft het niet gehaald. Met 332 tegen 95 stemmen werd de resolutie verworpen.

Green, die al eerder twee pogingen ondernam om een afzettingsprocedure op te starten, greep de veelbesproken recente tweets van Trump aan om opnieuw een poging te wagen.

Trump keerde zich op Twitter tegen vier vrouwelijke Democratische congresleden. "Ga terug naar jullie eigen land en repareer de kapotte en door misdaad geteisterde plekken waar jullie vandaan komen", was de strekking van zijn verhaal.

De racistische tweets deden veel stof opwaaien in de VS. "Ik denk dat dit een typisch geval van genoeg is genoeg is", zei Green. Zijn resolutie bevatte onder meer de opmerking dat Trump ongeschikt is om "de Amerikaanse waarden van fatsoen en moraliteit te vertegenwoordigen".