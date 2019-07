De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft woensdagavond de huidige ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo (DRC) uitgeroepen tot een internationale gezondheidscrisis.

De huidige ebola-uitbraak heerst sinds augustus vorig jaar in de DRC. Het is de dodelijkste uitbraak ooit voor het Afrikaanse land, met al meer dan 1.600 doden en meer dan 2.500 besmettingen.

De WHO had voor woensdagavond een crisisberaad belegd vanwege twee nieuwe ontwikkelingen. Afgelopen week werd een eerste besmetting van ebola vastgesteld in de Congolese stad Goma. De stad van een miljoen inwoners ligt dicht bij de grens met Rwanda.

Daarnaast overleed deze maand een Congolese vrouw aan ebola, die recent een bezoek had gebracht aan buurland Oeganda. Zij zou op een markt vis hebben verkocht, waardoor mogelijk meerdere mensen in het land besmet zijn geraakt.

Toch zei directeur van de WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dat er geen algemeen reis- en handelsverbod hoeft te worden ingesteld. Ook hoeven reizigers op vliegvelden buiten de getroffen regio niet uit voorzorg gescreend te worden.

Er is veel wantrouwen tegen hulpverlening

Ondanks dat er een werkend, experimenteel, vaccin is tegen ebola, lukt het niet om de uitbraak te stoppen. Dit komt onder meer omdat de burgers in de DRC weinig vertrouwen hebben in de veelal westerse hulpverlening. Veel Congolezen raadplegen daarom eerder een traditionele natuur- of gebedsgenezer.

Ook gaan er veel geruchten dat de ziekte is geïmporteerd door het de regering in Kinshasa. Daarnaast wordt het gebied waar ebola heerst, het oosten van de DRC, geteisterd door gewapende rebellengroepen. Regelmatig worden er behandelcentra aangevallen en in brand gestoken.

WHO riep vier keer eerder internationale gezondheidscrisis uit

Vorige maand werden er ook drie gevallen van ebola gemeld in Oeganda. Aangezien deze personen uit één familie kwamen, werd toen niet verwacht dat de ziekte zich verder zou verspreiden.

De WHO riep vier keer eerder een internationale volksgezondheidscrisis uit: de varkensgrieppandemie in 2009, de verspreiding van polio in 2014, de grootste ebola-uitbraak ooit in westelijk Afrika in 2014 en het zikavirus in 2016.

Tijdens de uitbraak in 2014 werden de controles bij de grensovergangen in de getroffen gebieden verscherpt. Ook werden destijds reizigers die vanuit Nigeria naar Schiphol vlogen gecontroleerd.