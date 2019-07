De beruchte drugsbaron 'El Chapo' is woensdag veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. De Mexicaan, wiens echte naam Joaquín Guzmán Loera is, werd in februari al schuldig bevonden aan onder meer drugshandel, leidinggeven aan een criminele organisatie en meerdere moorden.

De aanklagers hadden een levenslange celstraf geëist en daarnaast nog dertig jaar voor vuurwapengebruik. De rechtbank heeft Guzmán ook die dertig jaar cel opgelegd.

De rechter heeft 'El Chapo' verder een dwangsom van omgerekend 10,7 miljard euro opgelegd. Dat is de totale waarde van de drugs die hij heeft verkocht.

De 62-jarige Guzmán leidde decennialang het Mexicaanse Sinaloa-kartel, dat onder meer cocaïne, heroïne en andere drugs naar de Verenigde Staten smokkelde. Het kartel stond jarenlang bekend als de grootste en gewelddadigste drugsorganisatie.

Guzmán versterkte macht met moorden

De rechter acht bewezen dat Guzmán zijn macht als kartelleider versterkte met tientallen moorden en oorlogen met rivaliserende kartels. De man verklaarde tijdens de rechtszaak onschuldig te zijn. Volgens zijn advocaten was Guzmán als een zondebok in de val gelokt.

'El Chapo', wat in Mexico 'de korte' betekent, staat in zijn thuisland bekend als een soort Robin Hood die de corrupte overheid meermaals te slim af was.

Guzmán maakte in de jaren tachtig naam als drugssmokkelaar door tunnels te graven bij de grens met de Verenigde Staten. In de jaren daarop wist hij zich in de drugswereld omhoog te werken.

Guzmán ontsnapte twee keer uit gevangenis

De drugsbaron ontsnapte in het verleden uit twee zwaarbewaakte gevangenissen in Mexico. In 2001 wist hij met de hulp van omgekochte gevangenismedewerkers in een wasmand het pand te verlaten. Veertien jaar later ontsnapte hij via een 1,5 kilometer lange tunnel.

Guzmán werd in 2016 uitgeleverd aan de Verenigde Staten, nadat hij een jaar eerder in zijn thuisland werd opgepakt. Daarvoor werd hij twee keer eerder aangehouden. Beide keren wist hij te ontsnappen.

Guzmán zit nu vast in de Metropolitan Correctional Center in New York, waar hij in een isoleercel zit. Hij had gevraagd om meer sporttijd op het dak van de gevangenis, maar daar ging de rechter vorige maand niet mee akkoord.

Tijdens de zitting van woensdag verklaarde Guzmán dat hij tijdens zijn gevangenschap in de Verenigde Staten door de autoriteiten "wreed en onmenselijk" te zijn behandeld. Hij wordt naar eigen zeggen 24 uur per dag "psychisch, emotioneel en mentaal gemarteld".