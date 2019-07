Pakistan heeft topterrorist Hafiz Saeed aangehouden. De militant is de oprichter van de organisatie die verantwoordelijk wordt gehouden voor de aanslagen in Mumbai waarbij in november 2008 174 mensen om het leven kwamen.

Saeed verdacht van het financieren van een terroristische organisatie. De arrestatie wordt bekendgemaakt vier dagen voordat de Pakistaanse premier Imran Khan een bezoek brengt aan Washington.

In Mumbai vonden op 26 november 2008 op tien plaatsen tegelijkertijd aanslagen plaats. De bezettingen van gebouwen en gijzelingen die hieruit voortvloeiden, duurden bijna een week. Een van de bekendste doelwitten was een luxe hotel vol westerse bezoekers.

De aanslagen werden uitgevoerd door zo'n twintig terroristen. In totaal eisten de aanslagen 174 levens. Meer dan driehonderd mensen raakten gewond tijdens deze dagen.

Saeed werd al vaker opgepakt en vrijgelaten

Saeed werd de afgelopen tien jaar meerdere malen aangehouden en weer vrijgelaten, tot grote ergernis van India en de Verenigde Staten. Die landen vinden dat de terrorist berecht moet worden voor de aanslagen in 2008.

De VS heeft zelf een bedrag van 10 miljoen dollar (bijna 9 miljoen euro) op zijn hoofd gezet. Saeed werd geboren in Pakistan; zijn vader was met zijn familie uit India gevlucht nadat de voormalige kolonie in twee landen was opgedeeld. Saeed maakte in de jaren tachtig deel uit van de adviesraad van generaal Zia-ul-Haq, die in de jaren tachtig met harde hand regeerde in Pakistan.

Saeed verbleef ook enige tijd in Saoedi-Arabië om de islam te bestuderen. In die tijd richtte hij een jihadistische groepering op waar de terroristische organisatie Lashkar-e-Taiba uit voortkwam. Lashkar ziet India en het Westen als de grote vijanden.