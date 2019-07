De legerleiding en de Soedanese oppositieleiders hebben woensdag een akkoord getekend over het delen van de macht. Het is een belangrijk moment in de onderhandelingen over het conflict tussen burgerdemonstranten en de junta die de macht van de afgezette president Omar Al Bashir overnam.

Het is al sinds december onrustig in Soedan. In eerste instantie protesteerden de inwoners tegen toenmalig president Al Bashir, die in april werd afgezet door het leger.

De protesten gingen toen echter door. De burgers en de oppositieleiders willen een burgerregering die nieuwe verkiezingen uitschrijft, maar de militaire machtshebbers grepen bij de demonstraties hard in. Er zijn tientallen doden gevallen.

De onderhandelingen tussen de oppositie en de legerleiding vinden nu al een tijdlang plaats, met enkele pauzes als gevolg van de protesten. Zowel burgers als het leger richtten een raad op, die afwisselend het land gaan regeren. Het dagelijkse bestuur van het land komt in handen van een technocratische regering. Ook wordt er een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar het geweld tijdens de demonstraties.

Het nu ondertekende document is een van de twee documenten die in het kader van het akkoord moesten worden voorzien van handtekeningen. Naar verwachting zal het tweede stuk, een verklaring over de grondwet, ook in de komende dagen worden getekend.