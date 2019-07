Een meerderheid in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft dinsdagavond in een stemming de racistische tweets van Donald Trump veroordeeld. De president viel eerder deze week vier vrouwelijke Democratische congresleden aan. De stemming in het Huis is vooral symbolisch en heeft geen concrete gevolgen voor de president.

Vier Republikeinen en één onafhankelijk congreslid stemden mee met de Democraten, die Trump collectief veroordeelden voor de tweets die hij plaatste.

De president schreef zondag in de bewuste tweets dat de vier vrouwen "beter terug kunnen gaan naar het land waar ze vandaan komen om zich daar in te zetten voor de mislukte en door misdaad geteisterde plaatsen".

Een dag later herhaalde de president zijn opmerkingen nog een keer. Hij zette ze extra kracht bij door een van de congresleden, Ilhan Omar, ervan te betichten "trots op Al Qaeda" te zijn door haar een verzonnen citaat in de mond te leggen. Hij liet ook weten "geen racistisch bot in z'n lijf" te hebben.

Hoewel Trump in zijn tweets geen namen noemde, is het duidelijk dat hij op Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, Ayanna Pressley en Omar doelde.

De leden van het Huis van Afgevaardigden over wie Trump tweette: (v.l.n.r.) Ayanna Pressley, Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar en Rashida Tlaib (foto: Reuters)

Pelosi: 'Uitspraken zijn walgelijk, schandelijk en racistisch'

"Deze uitspraken van het Witte Huis zijn schandelijk, walgelijk en racistisch", zei Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden.

Met de aangenomen resolutie veroordeelde het Huis de "racistische opmerkingen van Trump die angst voor en haat tegen nieuwe Amerikanen en gekleurde mensen legitimeren en versterken".

De opmerkingen van Pelosi zorgden voor een twee uur durend debat, nadat Republikeinen hadden gezegd dat ze te ver was gegaan en de debatregels had geschonden.

Kevin McCarthy, de leider van de Republikeinen in het Huis, had zijn partijgenoten opgeroepen tegen de resolutie te stemmen omdat die politiek gemotiveerd was. "Het is allemaal politiek", zei hij.

Conflict komt voort uit gekrakeel bij Democraten

De ruzie tussen Trump en de vier Congresleden is een resultaat van hun fervente oproepen om een afzettingsprocedure tegen de president te starten. Het centristische deel van de Democratische Partij, waarvan Huisvoorzitter Nancy Pelosi het boegbeeld is, vindt dat daar te veel politieke risico's aan kleven. Zeker met het oog op de presidentsverkiezingen van volgend jaar.

De vier nieuwkomers in het Huis, die bekend zijn komen te staan als 'The Squad', zijn afkomstig uit de activistische hoek en gedragen zich anders dan veel carrièrepolitici. Ze maken bijvoorbeeld veelvuldig gebruik van sociale media om aan te dringen op radicale verandering.

Pelosi riep de Democraten vorige week bijeen voor een besloten bijeenkomst, waar ze benadrukte dat partij-eenheid essentieel is om Trump volgend jaar te verslaan. Die boodschap was duidelijk gericht aan 'The Squad'. Ocasio-Cortez voelde zich aangevallen en beschuldigde Pelosi ervan te veel nadruk te leggen op hoe "mensen van kleur" in haar partij zich gedragen. Daarna besloot Trump ertoe zijn eigen licht over de kwestie te laten schijnen, waarschijnlijk om meer aandacht te vestigen op de verdeeldheid bij de Democraten.